Aeroportos regionais devem transportar 32 mil passageiros durante o Carnaval

A ARTESP – Agência de Transporte do Estado de São Paulo, responsável pela regulação da concessão de aeroportos regionais, informa que são esperados 32,8 mil passageiros durante o feriado de Carnaval. A estimativa é que sejam realizados 400 pousos e decolagens entre 28 de fevereiro e 5 de março.

As concessionárias VOA SP, Aeroportos Paulistas (ASP) e VOA SE, que operam 27 aeroportos regionais, esperam aumento de 60% na movimentação de passageiros em relação ao Carnaval de 2024, quando transportadas 20,5 mil pessoas.

REDE VOA

A Rede VOA, composta pelas concessionárias VOA SP e a VOA SE, responsáveis por 16 aeroportos em todo o Estado de São Paulo, estima transportar mais de 14,4 mil passageiros neste Carnaval. Esse número representa aumento de 65,3% no número de viajantes que passaram pelos aeroportos administrados no mesmo período do ano passado.

Os terminais com maior expectativa de movimentação são:

Aeroporto Estadual Dr. Leite Lopes , em Ribeirão Preto (11 mil);

, em (11 mil); Aeroporto Estadual de Bauru-Arealva (2,7 mil);

(2,7 mil); Aeroporto Frank Miloye Milenkovich, em Marília (696).

Aeroportos Paulistas (ASP)

A concessionária Aeroportos Paulistas (ASP) é responsável pelos serviços de ampliação, manutenção e operação de 11 complexos aeroportuários do estado, e prevê a movimentação de mais de 18 mil passageiros durante o Carnaval. A alta é de 55% em relação a 2024.

Os aeroportos que devem ter os maiores fluxos de passageiros são:

Aeroporto de São José do Rio Preto (11,6 mil);

(11,6 mil); Aeroporto Estadual Adhemar de Barros​ , em Presidente Prudente (5,3 mil);

, em (5,3 mil); Aeroporto de Araçatuba (1,5 mil).

Entre os destinos diretos mais procurados, estão: