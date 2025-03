Saúde mental no trabalho

O Ministério do Trabalho do Brasil anunciou uma revisão na Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1), que estabelece diretrizes sobre saúde no ambiente laboral, com o intuito de intensificar a fiscalização nas empresas. Essa mudança ocorre em um contexto de crescente preocupação com a saúde mental dos trabalhadores, evidenciada por dados alarmantes sobre afastamentos relacionados a transtornos psicológicos.

Recentemente, o país registrou um aumento significativo nos afastamentos por ansiedade e depressão, atingindo números históricos. Em 2024, quase 500 mil trabalhadores se afastaram devido a questões de saúde mental, um crescimento de 68% em relação ao ano anterior. Esses dados, obtidos pela reportagem junto ao Ministério da Previdência Social, revelam que os transtornos mentais estão se tornando uma das principais causas de licença médica no Brasil.

A análise dos dados mostra que, em um total de 3,5 milhões de pedidos de licença ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) por diversas enfermidades, 472 mil foram concedidas especificamente por motivos relacionados à saúde mental. Embora esses números representem afastamentos e não trabalhadores únicos — já que uma pessoa pode solicitar múltiplas licenças em um ano —, a tendência é preocupante e sinaliza a necessidade urgente de ação.

Especialistas em saúde mental apontam que esse cenário reflete as dificuldades do mercado de trabalho e os impactos persistentes da pandemia de COVID-19. O estresse acumulado e a insegurança financeira, exacerbados pela crise sanitária, são fatores cruciais que contribuíram para o aumento dos casos de transtornos mentais.

Diante desse quadro crítico, o governo federal decidiu implementar medidas mais rigorosas. A atualização da NR-1 implica que agora as empresas estarão sujeitas à fiscalização quanto à gestão dos riscos psicossociais. Isso poderá resultar em penalizações financeiras caso sejam identificadas práticas inadequadas, como metas excessivas, jornadas extensas e condições precárias de trabalho.

A coordenadora geral de fiscalização em segurança e saúde no trabalho do Ministério do Trabalho, Viviane Forte, destacou que essa atualização visa proporcionar maior clareza sobre a saúde mental dos colaboradores. As normas agora exigem que todos os empregadores, independentemente do porte da empresa, adotem planos de ação eficazes para prevenir problemas associados ao ambiente de trabalho.

Os dados também permitem traçar um perfil dos trabalhadores mais afetados por essas questões. A maioria dos afastamentos se concentra entre mulheres com idade média de 41 anos, frequentemente lidando com quadros de ansiedade e depressão. Os especialistas ressaltam que essa realidade é influenciada por fatores sociais que acentuam a carga sobre as mulheres, como desigualdade salarial e responsabilidades familiares.

O impacto desses afastamentos é alarmante não apenas para os indivíduos afetados, mas também para o mercado como um todo. A Organização Mundial da Saúde estima que anualmente se perdem bilhões em produtividade devido à depressão e ansiedade no trabalho. Para mitigar esses efeitos adversos, algumas empresas estão começando a implementar iniciativas de suporte psicológico e bem-estar para seus colaboradores.

No entanto, as críticas à eficácia das novas diretrizes permanecem. Especialistas alertam que sem uma mudança real na cultura organizacional e sem um comprometimento genuíno das empresas para promover um ambiente saudável, as novas regulamentações podem ser insuficientes para reverter o aumento dos afastamentos por questões mentais.

Em resumo, enquanto o governo busca abordar essa questão crítica com medidas mais rigorosas através da NR-1, permanece a expectativa de que tanto empregadores quanto empregados reconheçam a urgência em cuidar da saúde mental no ambiente de trabalho.