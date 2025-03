Entre janeiro e fevereiro de 2025, Brasil vendeu 155.954 motos

No segundo mês de 2025, o Brasil registrou a venda de 155.954 motocicletas novas, conforme divulgado pela Fenabrave. Esse resultado representa um aumento significativo de 14,43% em comparação ao mesmo período do ano anterior, quando foram emplacadas 136.293 unidades.

Em relação ao mês anterior, houve um crescimento de 2,63%, uma vez que em janeiro foram comercializadas 151.954 motos. Considerando os dois primeiros meses de 2025, a soma total de vendas revela um incremento de 10,12% em relação ao mesmo intervalo de 2024.

“O setor de motocicletas demonstra um desempenho robusto, com um crescimento anual constante, impulsionado pela demanda crescente em mobilidade urbana e no setor de entrega de serviços”, afirmou Arcelio Junior, presidente da Fenabrave.

Entre as motocicletas mais vendidas nos primeiros meses do ano, destaca-se a Honda CG 160, que lidera o ranking com impressionantes 68.793 unidades comercializadas. A lista completa das dez motos mais vendidas é a seguinte:

Honda CG 160: 68.793 unidades

Honda Biz 125: 41.003 unidades

Honda Pop 110i ES: 34.477 unidades

Honda NXR 160 Bros: 26.448 unidades

Honda CB 300F Twister: 9.904 unidades

Honda PCX 160: 8.466 unidades

Yamaha YBR 150: 7.846 unidades

Yamaha Lander 250: 6.551 unidades

Honda Sahara 300: 6.148 unidades

Yamaha Fazer 150: 5.933 unidades

Notavelmente, a Yamaha Crosser não figura mais entre os modelos mais vendidos após um desempenho sólido no início de 2024, assim como a Honda Elite 125, que perdeu sua posição na lista.

A Yamaha YBR 150, Lander 250 e Fazer 150 recuperaram suas posições no ranking após desempenhos fracos em janeiro. Além disso, a Honda Sahara 300 voltou a ser destaque entre as dez primeiras colocadas no acumulado do ano.

A lista das dez motocicletas mais vendidas em fevereiro também é reveladora:

Honda CG 160: 34.277 unidades

Honda Biz 125: 20.343 unidades

Honda Pop 110i ES: 17.987 unidades

Honda NXR 160 Bros: 13.258 unidades

Honda CB 300F Twister: 4.903 unidades

Yamaha YBR 150: 4.585 unidades

Honda PCX 160: 4.361 unidades

Yamaha Lander 250: 3.279 unidades

Honda Sahara 300: 3.275 unidades

Yamaha Fazer 150: 3.251 unidades

A Fenabrave atribui o crescimento do mercado de motocicletas à expansão dos serviços de entrega e à crescente demanda por alternativas de transporte urbano.

No que diz respeito às marcas que dominam o mercado em fevereiro, os números indicam: