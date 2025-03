SP registra temperaturas acima dos 30°C desde o dia 15 de fevereiro 

A cidade de São Paulo tem enfrentado um período de calor extremo, com temperaturas que ultrapassam os 30°C desde o dia 15 de fevereiro. De acordo com informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a última precipitação significativa, que ultrapassou 1mm, ocorreu em 28 de fevereiro.

Na última semana, especificamente no dia 2 de março, o Mirante de Santana, uma das principais estações meteorológicas da capital, registrou a temperatura máxima de 34,8°C. Este valor não apenas se destaca como o maior registrado no ano até o momento, mas também é considerado o mais elevado para um mês de março na história da cidade.

A média de temperatura máxima durante o verão é de 28,7°C, enquanto para março, essa média é ligeiramente inferior, fixando-se em 28°C. O meteorologista César Soares ressalta que a ausência de frentes frias na região costeira paulista durante as últimas semanas contribuiu para a manutenção dessas altas temperaturas. “Sem a passagem de ar mais frio do sul, a atmosfera se aqueceu sem interrupções”, explica Soares.

Além disso, as ondas de calor que afetaram diversas regiões do país também influenciaram as condições climáticas na capital paulista, que tem sofrido com um clima predominantemente seco.

A última grande chuva registrada em São Paulo, com acumulados superiores a 30mm, ocorreu em 19 de fevereiro. Desde então, os paulistanos têm convivido com dias quentes e secos.

De acordo com previsões emitidas pelo Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da prefeitura, uma leve diminuição nas temperaturas é esperada nos próximos dias devido à aproximação de uma frente fria ao longo do litoral paulista. Essa mudança climática deverá trazer chuvas à capital, variando entre intensidade média e forte, e poderá resultar em raios, rajadas de vento e riscos de alagamentos em algumas áreas.

As previsões para os próximos dias indicam: