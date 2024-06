TOP 10 notícias de hoje – 07/06/2024

Morre Pampa, campeão olímpico de vôlei, aos 59 anos

Ele lutava contra um Linfoma de Hodgkin (câncer do sistema linfático)

Produção de veículos desaba em maio devido às enchentes no Rio Grande do Sul

Em relação a maio de 2023, a redução é de 26,8%

Taxa de mortes no trânsito em cidades do interior de SP supera a da capital

Os dados fazem parte da nova versão do Infosiga (sistema do governo estadual de monitoramento da letalidade do trânsito), lançada no mês passado

Dia Livre de Impostos reforça debate sobre reforma tributária

O não repasse da tributação pode gerar descontos de até 70%

Condições dos cultivos de soja, milho, arroz e trigo no Brasil são destaques do Monitoramento Agrícola Global

Para o arroz, a colheita está sendo encerrada e foi atualizado o impacto na produtividade devido aos eventos de inundação no Rio Grande do Sul

Cesta básica registra aumento em 11 capitais em maio, aponta Dieese

Maior alta ocorreu em Porto Alegre, que foi atingida pelas chuvas

Governo pagará dois meses de salários mínimos a trabalhadores do RS

Programa vai beneficiar mais de 430 mil pessoas no estado

Seleção brasileira de futebol enfrenta o México neste sábado (8)

Amistoso contra México, às 21h30, será preparatório para Copa América

Estado de SP ultrapassa mil mortes por dengue em 2024

As cidades que registram mais óbitos por dengue no estado são, respectivamente: São Paulo (194), Guarulhos (74), Jacareí (73), São José dos Campos (70), Campinas (35) e Taubaté (34)

Rodoviária de Porto Alegre reabre nesta sexta (7) após um mês fechada

Em 3 de maio, a rodoviária foi invadida pela água das enchentes