Taxa de mortes no trânsito em cidades do interior de SP supera a da capital

As taxas de mortalidade no trânsito de cidades do interior paulista superam as da capital do estado e de cidades da região metropolitana de São Paulo.

Os dados fazem parte da nova versão do Infosiga (sistema do governo estadual de monitoramento da letalidade do trânsito), lançada no mês passado, que passou a rankear os municípios mais letais, entre os com população acima de 300 mil habitantes.

Enquanto em Sorocaba líder da classificação essa taxa é de 15 mortes por 100 mil habitantes, na cidade de São Paulo —21ª na lista—, ela está em 8,57.

Em todo o estado, o indicador é de 13,13. A meta do governo é reduzir para 5,68 até 2030.

Segundo o Detran-SP (Departamento de Trânsito de São Paulo), responsável pela estatística, os dados são de maio de 2023 a abril de 2024, com base em projeção de população fornecida pela Fundação Seade (Sistema Estadual de Análise de Dados).

Entre os cinco primeiros colocados, quatro são municípios do interior e um —Praia Grande— fica na Baixada Santista.

A reportagem questionou as prefeituras destas cinco cidades sobre os indicadores. É justificativa comum de quatro delas o fato de serem municípios cortados por rodovias, muitas com velocidades superiores a 100 km/h, e mortes ocorridas em acidentes fora do perímetro urbano acabam entrando na estatística local. Especialistas ouvidos pela reportagem concordam.

O DER (Departamento de Estradas e Rodagens), responsável por 13 mil dos 22 mil km da malha viária paulista, e a Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), que regula e fiscaliza rodovias sob concessão, dizem que há investimentos em estrutura e programas de diminuição de acidentes.

A Semob (Secretaria de Mobilidade) de Sorocaba afirma que das 110 mortes catalogadas no período analisado, 74 foram em vias municipais. As demais, diz, ocorreram em rodovias administradas sob gestão do estado, concedidas à iniciativa privada, sem jurisdição ou de atuação direta da esfera municipal.

Com base nesses números, afirma a pasta, a taxa de óbitos, exclusivamente dentro da área urbana, cai para 9,81 por 100 mil habitantes. Mesmo assim, o índice é mais alto que o da capital paulista.

“Quando a taxa é muito alta, é preciso investigar o problema. De repente há a necessidade de um trabalho na área de engenharia ou de fiscalização e sinalização”, afirma o engenheiro Antonio Clóvis Pinto Ferraz, o Coca Ferraz, professor e coordenador do Núcleo de Segurança no Trânsito da USP de São Carlos e especialista em estatística viária.

A Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas) diz que o aumento dos óbitos em rodovias, de 2022 para 2023, foi de 7% (de 75 para 80), enquanto o crescimento dos casos nas vias urbanas foi de 4% (de 76 para 79).

O município é cortado por cinco rodovias principais utilizadas não só pela população local, mas por moradores de municípios vizinhos que acessam a cidade.

Em Campinas, das 165 mortes registradas no período analisado, 92 foram em estradas. Três delas ocorreram na madrugada de 22 de julho do ano passado, quando um grupo de aproximadamente 200 motociclistas decidiu trocar as ruas e avenidas campineiras pela rodovia Santos Dumont (SP-075). O “rolê”, com diversas infrações de trânsito, terminou em um engavetamento, que também deixou 27 feridos.

“O município não possui meios de intervir em ações de educação ou fiscalização para o trânsito”, diz a UGMT (Unidade de Gestão de Mobilidade e Transporte) de Jundiaí, quarta colocada no ranking, sobre as rodovias do entorno 70% das mortes nos últimos 12 meses ocorreram fora do perímetro urbano da cidade, conforme o Infosiga.

Em Praia Grande, a Setran (Secretaria de Trânsito) lembra o fato de a cidade turística ter população flutuante (com aumento da frota nas ruas) aos finais de semana, feriados e temporadas de férias, além do fato de a cidade ser cortada por estradas que se transformam em barreiras físicas e que frequentemente lotam de veículos de turistas.

Sem citar rodovias, a Prefeitura de Taubaté afirma que os números refletem o aumento da imprudência de motoristas e, principalmente, de motociclistas, que representam mais de 30% do total dos óbitos.

Para Diogo Lemos, coordenador-executivo da Iniciativa Bloomberg para Segurança Viária Global, o fato de a região metropolitana de São Paulo contar com transporte público de massa também pode influenciar em letalidade menor de trânsito.

“Segundo a pesquisa Origem e Destino, do Metrô [a última edição foi em 2017 e a próxima começa a ser realizada em agosto], aproximadamente um terço das pessoas se deslocam por transporte coletivo, um terço com veículos individuais e um terço, a pé”, afirma.

Para os especialistas, há ainda o congestionamento paulistano, que bate recordes e forçosamente diminui a velocidade dos veículos, como outro diferencial entre capital e interior.

“Se um motorista não consegue desenvolver grandes velocidade, por consequência, a probabilidade de um sinistro ser fatal é menor”, diz Mariana Novaski, coordenadora de dados e vigilância, também da Iniciativa Bloomberg, que ainda cita a geografia de cidades com ruas sinuosas e estreitas, como outro limitador.

As prefeituras procuradas pela reportagem afirmam ter ações diversas de segurança no trânsito. Na comparação anual desde 2015 (dado mais antigo disponível no Infosiga), todas reduziram a taxa de mortalidade.

Para Novaski, a criação de um ranking pode alertar governantes a investir em segurança viária, inclusive, pelo constrangimento de ver a cidade entre as primeiras da lista. “Os municípios conseguem saber, de forma comparativa, como está a sua situação em relação aos outros.”

AÇÕES PARA DIMINUIR NÚMERO DE MORTES

Campinas