Rodoviária de Porto Alegre reabre nesta sexta (7) após um mês fechada

A Rodoviária de Porto Alegre voltou a funcionar na manhã desta sexta-feira (7) após ficar mais de um mês fechada devido às enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul.

A primeira viagem foi iniciada hoje às 7 horas, com destino à Capão da Canoa. A decisão de retorno das viagens intermunicipais foi tomada na terça-feira (4) pelo vice-governador Gabriel Souza (MDB) e pelo secretário de Logística e Transportes Juvir Costella.

52 linhas intermunicipais, de 15 empresas, funcionarão com a retomada. O acesso será feito pela entrada do pórtico dos táxis. O terminal Antônio de Carvalho, que estava sendo usado de forma provisória, será desativado.

Fornecimento de energia elétrica na rodoviária ainda não foi completamente reestabelecido. Por isso, as lojas ainda continuarão fechadas, mas com local para venda de passagens, área de espera e banheiros.

Trajetos interestaduais voltarão em 13 de junho. Por enquanto, as viagens sairão da rodoviária de Osório, no litoral norte do Rio Grande do Sul. No início, serão 12 horários por dia, com viagens para Santa Catarina, Rio de Janeiro e Paraná.

“Um momento marcante da etapa de recuperação do nosso Estado”, disse Juvir Costella, secretário.

CHUVA ALAGOU RODOVIÁRIA

Em 3 de maio, a rodoviária foi invadida pela água das enchentes. Imagens gravadas por pessoas que estavam no local mostram todos os estabelecimentos fechados. No dia seguinte, companhias de ônibus suspenderam as operações na capital.