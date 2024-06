Estado de SP ultrapassa mil mortes por dengue em 2024

O estado de São Paulo atingiu a marca de 1.004 óbitos por dengue nesta sexta-feira (7). Dados do painel da dengue estadual apontam ainda que há outras 1.161 mortes em investigação.

Ao todo, São Paulo registra 1.417.142 casos confirmados da doença. Desses, 17.103 são classificados com sinal de alarme e outros 1.763 como dengue grave.

Segundo dados do painel de monitoramento em arboviroses do Ministério da Saúde, no último ano o estado registrou 293 óbitos por dengue. Se comparado aos números atuais, São Paulo teve uma alta de 243% nas mortes causadas pela doença.

As cidades que registram mais óbitos por dengue no estado são, respectivamente: São Paulo (194), Guarulhos (74), Jacareí (73), São José dos Campos (70), Campinas (35) e Taubaté (34).

Na capital paulista, cidade com maior número de casos e óbitos da doença, todos os distritos seguem com alta de dengue com maior incidência nas zonas leste e norte do município, segundo a Secretária Municipal de Saúde.

Na rede de laboratórios privados, o estado de São Paulo registrou um aumento de 38% no percentual da procura por testes de dengue, segundo análise do ITpS (Instituto Todos pela Saúde).

Segundo a Rede D’Or, o número de atendimentos por dengue realizado nas unidades triplicou em maio em comparação a abril: foram 58.212 atendimentos em maio ante a 19.535 durante todo o mês de abril nas 26 unidades localizadas no estado.