TOP 10 notícias de hoje – 05/06/2024

Mortes por leptospirose chegam a 13 no Rio Grande do Sul

Doença é transmitida pela água suja contaminada pela urina de ratos

Brasil goleia Jamaica em último jogo antes da convocação para Paris

Seleção brasileira venceu por 4 a 0

Operação Baixas Temperaturas: Mais de 150 mil atendimentos realizados na primeira semana

Durante os 8 primeiros dias de OBT, foram registrados 4.320 abordagens e 4.547 acolhimentos a pessoas em situação de rua

Shoppings apostam na solidariedade e recebem doações para o Rio Grande do Sul

Praça da Moça e Penha são exemplos de como realizar ações simultâneas, juntando a campanha do agasalho com as doações para as vítimas das enchentes

Sefaz-SP libera bilhetes para sorteio de junho da Nota Fiscal Paulista

Serão sorteados R$ 6,7 milhões em prêmio; resultado da extração será divulgado no dia 14

Gasolina chega a R$ 3,65 no Dia Livre de Impostos

Ação nacional do DLI acontece em São Paulo com até 70% de desconto em produtos

Indústrias lideram contratações em Diadema

Do saldo de empregos de abril, cerca de 64% foram abertos no setor industrial, segundo dados do Novo Caged

‘Estamos empenhados em manter o legado’, diz viúva do indigenista Bruno Pereira

Dois anos após o crime no Vale do Javari, a antropóloga Beatriz de Almeida Matos fala sobre seu trabalho com povos isolados e para a retirada de invasores das terras indígenas

Ronnie Lessa contraria PF e isenta ex-bombeiro de planejar morte de Marielle

Maxwell Corrêa, conhecido como Suel, foi preso com base em colaboração de ex-PM Élcio Queiroz; os dois delatores confirmam sua participação na destruição de provas

Desmatamento no cerrado desacelera, e governo alerta para seca e fogo no pantanal

Marina Silva lançou pacto com governadores para combate a incêndios no Centro-Oeste e no Norte do país