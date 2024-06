Gasolina chega a R$ 3,65 no Dia Livre de Impostos

Na próxima quinta-feira, 6 de junho, acontece em todo país o Dia Livre de Impostos, uma campanha da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas (CNDL) e da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de São Paulo (FCDLE-SP), que promete uma oportunidade rara para os consumidores adquirirem produtos e serviços sem impostos. Desconto de até 70% será oferecido em diversos itens.

Em São Paulo, será realizada uma ação especial em um posto de combustíveis no bairro de Pinheiros, que vai vender 5 mil litros de gasolina sem impostos, a preço de R$ 3,65 o litro. Além disso, um bar na Vila Olímpia terá chopp isento de tributação, com preço de R$ 7,02. Ações de conscientização estão planejadas para ocorrer na Avenida Paulista e brincadeiras com os pedestres para chamar a atenção sobre o impacto dos impostos nos preços dos produtos no Brasil. Participam da ação, lojas de rua do varejo, ⁠shopping centers, restaurantes e ⁠prestadores de serviço.

“A campanha do Dia Livre de Impostos acontece há 18 anos sendo um marco importante no nosso calendário. Nosso objetivo é que o consumidor entenda que o tributo não fica no caixa da loja, a empresa recolhe e direciona para o governo, ou seja, todos os custos acabam sendo do próprio consumidor que precisa arcar com produtos mais caros”, explica o presidente da Federação da Câmara dos Dirigentes Lojistas de São Paulo, Maurício.

Segundo o Impostômetro, somente nos cinco primeiros meses de 2024, o paulistano já pagou mais de R$19 bilhões em impostos. No estado, a cifra ultrapassa os R$54 bilhões.

Para saber as empresas participantes de cada região e também os lojistas que vendem de maneira online, acesse o site: www.dialivredeimpostos.org.br, na plataforma, os consumidores podem ver o comparativo dos valores dos produtos e serviços com e sem os impostos cobrados. O ato educativo elucida a população em relação a quanto a carga tributária impacta em sua rotina diária e no seu poder de compra.

AÇÕES EM SÃO PAULO

Posto de Gasolina Ale (Go Petro)

Horário: 07h às 12h

Endereço: Av. Brigadeiro Faria Lima, 591 – Pinheiros, São Paulo – SP, 05426-100

Atividade: 5 mil litros de gasolina sem imposto.

Avenida Paulista

Horário: 14h às 17h

Endereço: FCDL-SP – Av. Paulista, 807 – Bela Vista, São Paulo – SP, 01311-100

Atividade: Atividades com pedestres.

Slider Hamburgueria

Horário: 18h às 21h

Endereço: R. Gomes de Carvalho, 1146 – Vila Olímpia, São Paulo – SP, 04547-004 Atividade: Chopp sem imposto.