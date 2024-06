Shoppings apostam na solidariedade e recebem doações para o Rio Grande do Sul

O Shopping Praça da Moça, localizado em Diadema, no ABC paulista e o Shopping Penha, localizado na zona leste de São Paulo, realizam concomitantemente duas ações solidárias cada um: doações para as vítimas dos alagamentos no Rio Grande do Sul e a campanha do agasalho 2024. Ambos com diversos pontos de arrecadação, onde podem ser doados diversos itens como alimentos não perecíveis, água, material de higiene e limpeza, agasalhos, calçados etc.

Iniciativas para ajudar as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul têm partido de todos os setores: as instituições públicas, a iniciativa privada, profissionais da saúde, defensores dos animais e toda a sociedade civil tem se empenhado em ações que possam contribuir para minimizar o impacto causado pela destruição das águas.

A Defesa Civil do estado do Rio Grande do Sul estima que 2,3 milhões de pessoas tenham sido afetadas de alguma maneira pela catástrofe, sendo que, até o momento, 581 mil estão desalojadas e 76 mil em abrigos.

A AD Shopping tem se empenhado na direção para que todos os shoppings pertencentes ao grupo realizem ações de arrecadação às vítimas das enchentes, assim como a manutenção das ações de solidariedade que sempre estiveram presentes nos calendários.

“Nesse momento tão difícil para o Rio Grande do Sul, devemos agir com a maior celeridade para ajudar a amenizar as dificuldades que eles estão enfrentando, por isso nos colocamos à disposição e nos unimos aos esforços como ponto de arrecadação das doações”, comenta Julia Lima, gerente de marketing do Shopping Penha.

Em paralelo a essa movimentação, as campanhas do agasalho seguem sendo realizadas em todos os municípios, uma vez que é preciso olhar para as pessoas em situação de vulnerabilidade de cada cidade. Doações de itens como agasalhos, calçados, cobertores e itens de inverno em bom estado são imprescindíveis para trazer algum conforto para essas pessoas.

“A solidariedade deve ser um exercício constante, por isso nos empenhamos para arrecadar o maior número de itens, para colaborar com o Fundo Social de Solidariedade de Diadema e envio de itens ao Rio Grande do Sul”, comenta Daniel Lima, gerente de marketing do Shopping Praça da Moça.

Os órgãos municipais orientam sobre a importância das doações serem realizadas durante o ano todo, uma vez que as necessidades são constantes e não somente em épocas sazonais.

Serviço: Campanha do Agasalho 2024 + Doações RS no Shopping Praça da Moça

Período: a partir de 20/04.

Pontos de coleta para agasalhos: Piso Palmeira e Piso Paineira.

Pontos de coleta para doações RS: todas as portarias

Horário: segunda à sábado das 10h às 22h. Aos domingos e feriados das 14h às 20h.

Onde: Shopping Praça da Moça.

Endereço: Rua Manoel da Nóbrega, 712 – Centro – Diadema.

Serviço: Campanha do agasalho + Doações RS no Shopping Penha

Data: a partir de 07 de maio

Ponto de coleta para agasalhos:.Piso Térreo, em frente a loja Le Postiche..

Ponto de coleta para doações RS: Piso 1, próximo à loja Pandora.

Horário: de segunda à sábado das 10h às 22h. Domingos e feriados das 14h às 20h.

Endereço: Rua Dr. João Ribeiro, 304 – Penha de França.