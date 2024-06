Operação Baixas Temperaturas: Mais de 150 mil atendimentos realizados na primeira semana

São Paulo preparou-se para a primeira semana de frio intenso do ano, dando início à Operação Baixas Temperaturas (OBT). Com pontapé na última segunda-feira (27), a ação registrou em apenas uma semana 154.848 atendimentos a pessoas em situação de vulnerabilidade com a distribuição 284.881 itens.

Dez tendas estão distribuídas em pontos estratégicos das cinco regiões da cidade, com funcionamento das 18h à 0h, oferecendo alimentos como sopa, pão, chocolate quente, chá e água. Foram distribuídos ainda 22.143 cobertores. A operação contabiliza também 4.547 encaminhamentos para serviços de acolhimento da rede socioassistencial, realizados por profissionais do Serviço Especializado de Abordagem Social (SEAS), que atuam dentro das tendas e percorrem as ruas da cidade em busca ativa por pessoas em situação de vulnerabilidade. As equipes atendem ainda as solicitações da população através de ligações no 156. As pessoas em situação de rua podem se encaminhar aos locais de acolhimento para estadia durante o período noturno.

As tendas contam ainda com profissionais da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), que atualizam a vacinação dos atendidos, quando necessário, e veterinários, que cuidaram de 726 animais de estimação das pessoas em situação de rua, regularizando vacinas, fazendo vermifugação, além do registro geral do animal (RGA) e a microchipagem dos bichinhos.

O Plano de Contingência para Situações de Baixas Temperaturas, publicado em 30 de abril deste ano, prevê ações de amparo contra o frio acentuado até 31 de outubro, nos dias em que os termômetros ou a sensação térmica atingirem 13°C ou menos, conforme parâmetro histórico de análises climáticas do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE).

“As pessoas que vão para os serviços de acolhimento têm garantido um bom banho, o jantar e podem dormir em uma cama quentinha e, no dia seguinte, o café da manhã. Essa ação da Prefeitura é fundamental para que a gente redobre a atenção com a nossa população mais vulnerável e garanta que elas sejam aquecidas e acolhidas nessas noites de frio extremo. Nosso trabalho intenso é para preservar vidas”, disse Ciça Santos, secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.

Rede Socioassistencial

Além das mais de 25 mil vagas de acolhimento para pessoas em situação de rua, foram criadas 1.500 vagas emergenciais e de acolhimento, distribuídas em Centros de Acolhida, serviços emergenciais da OBT, entre outros.

O Serviço Especializado de Abordagem Social (SEAS) contou com o acréscimo de 191 orientadores contratados para a OBT, que se unem a 589 profissionais que já integravam o serviço. Eles trabalham nas ruas da cidade realizando a busca ativa de pessoas vulneráveis durante todo o dia e de maneira intensificada nas madrugadas. O encaminhamento para os serviços da rede socioassistencial é feito de acordo com o perfil do indivíduo e com a tipologia do serviço, respeitando o histórico da pessoa ou família a ser acolhida.

O cidadão paulistano também pode ajudar no acolhimento daqueles que sofrem com as baixas temperaturas. A abordagem social das pessoas em situação de rua pode ser solicitada pelo 156. O serviço funciona 24 horas. Quem faz a ligação para o 156 não precisa se identificar, mas é importante que informe o endereço em que a pessoa em situação de rua se encontra, indicando um número aproximado e pontos de referência, além de características físicas da pessoa a ser abordada.

Endereços das tendas

Região Central – Praça da República e Praça Marechal Deodoro;

Região Sul – Santo Amaro (Praça Floriano Peixoto, nº 54); Capela do Socorro (Praça José Boemer Roschel);

Região Norte – Santana (Praça Heróis da FEB, s/n) e Vila Maria (Praça Novo Mundo);

Região Leste – Guaianases (Praça Presidente Getúlio Vargas, s/n), Itaquera (Rua Gilberto Gomes Mota, acesso à Avenida Jacu-Pêssego lado direito) e Mooca (Praça Cid José da Silva Campanella);

Região Oeste – Lapa (Rua do Curtume, s/n – esquina com Guaicurus).