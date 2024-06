Indústrias lideram contratações em Diadema

A geração de empregos na cidade de Diadema (que vinha em queda acentuada desde 2011 e só voltou a se recuperar a partir de 2021) atingiu 15.007 vagas em 2024 e desligou, no mesmo período, 13.358 trabalhadores, gerando um saldo positivo de 1.649 postos de trabalho. Isso é quase a totalidade dos postos gerados em 2023. Os dados são do Novo Caged, o indicador do Ministério do Trabalho que mapeia regularmente essas informações.

O setor industrial foi o que mais empregou em abril, disparado, com 193 vagas, seguido de longe pela Construção Civil, com saldo positivo de 61 vagas. Do total de vagas geradas no mês, cerca de 64% foram geradas em Indústrias. No geral, todos os setores contrataram mais do que demitiram, um sinal de que os empregos em Diadema seguem em alta.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SEDET) atribui esse crescimento à coesão e alinhamento de políticas públicas nas três esferas governamentais, que tem sido um indutor de liberdade econômica em Diadema. A Economia Solidária e os empreendedores populares também colaboraram na elevação do número de microempreendedores individuais (MEI) ativos em Diadema, que já ultrapassam a marca de 27.800, mais da metade das empresas ativas na cidade.

A secretaria também apontou a nova lei de incentivos fiscais e a atuação do Polo Cosmético e do Emprega Diadema como aceleradores na geração de trabalho e renda no município.

Estímulo a quem trabalha

Todo este crescimento é diretamente estimulado pela Prefeitura de Diadema, principalmente por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SEDET). O Emprega Diadema, centro público municipal de emprego e renda, por exemplo, foi o responsável por intermediar mais de 4.600 empregos desde que foi criado, em 2021, e o Banco do Povo, no mesmo período, já concedeu mais de R$ 1 milhão em microcréditos.

Com relação às empresas, com base na Lei de Incentivos Fiscais (atualizada pelo Governo Filippi em 2022), mais de 82 milhões de reais foram disponibilizados só nos últimos 3 anos – em renúncia fiscal por meio de Certificados Incentivo ao Desenvolvimento (CID) e outros incentivos.

Esses certificados compensam até 55% dos investimentos que as empresas fazem tanto em ampliação de sua planta produtiva quanto para a aquisição de novos equipamentos e tecnologias e beneficia tanto empreendimentos que estão chegando na cidade quanto aqueles que estão aqui há anos e continuam expandindo. Além disso há também fomento ao emprego, a melhorias no imóvel, descontos no IPVA da frota, estímulo a parcerias com cooperativas da cidade e muito mais.

Outros dados sobre o crescimento de Diadema podem ser conferidos no boletim Panorama Mensal de Desenvolvimento, nova publicação da SEDET que apresenta, com credibilidade, um resumo dos dados acima. Você pode conferir este e outros boletins econômicos mais completos neste link.