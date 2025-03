TOP 10 notícias de hoje – 03/03/2025

Fernanda Montenegro celebra força de ‘Ainda Estou Aqui’ para cultura brasileira

Fernanda Montenegro destaca importância do Oscar para a cultura brasileira em mensagem emocionante.

Prefeitura do Rio vai transformar casa de Ainda Estou aqui em museu

Anúncio foi feito pelo prefeito Eduardo Paes

Caminhão-tanque tomba e interdita a Via Dutra no Rio

PRF e Corpo de Bombeiros estão no local

Papa Francisco teve episódios de insuficiência respiratória aguda à noite

Francisco está no hospital Gemelli, em Roma, há mais de duas semanas lutando contra uma pneumonia dupla

Brasil registra 110 mil casos de covid-19 em 2025

Especialistas alertam sobre a importância da vacinação, especialmente após o Carnaval

SP e Curitiba batem recordes de temperatura com onda de calor que deve durar até 9 de março

A expectativa para alívio das altas temperaturas surge com a previsão da chegada de uma nova frente fria ao Rio Grande do Sul no domingo (9)

Caixa Econômica Federal atualiza datas de saque-aniversário do FGTS

Para trabalhadores nascidos no mês de março, o pagamento será realizado entre os dias 13 e 17

A dura realidade dos trabalhadores no carnaval

Enquanto a elite se diverte no Sambódromo, trabalhadores lutam com jornadas longas e salários baixos, revelando a dura realidade por trás da folia

Presídio em Pernambuco se torna ‘resort do crime’

Agentes estão envolvidos em corrupção e contrabando

Mais de 67 toneladas de resíduos são recolhidas após desfiles no Rio

Já os blocos de rua geraram mais de 100 toneladas de lixo