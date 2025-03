Presídio em Pernambuco se torna ‘resort do crime’

Uma investigação da Polícia Federal expôs uma surpreendente rotina de luxo em um presídio de Pernambuco, revelada por meio de imagens encontradas no celular do principal responsável pelo esquema criminoso. Os registros mostram que a unidade prisional se transformou em um verdadeiro “resort do crime”, onde traficantes e assassinos desfrutavam de comidas e bebidas à vontade, além da presença de garotas de programa.

A operação, que foi exibida no programa Fantástico deste domingo (2), culminou em ações que desmantelaram uma farra que durou sete anos. As imagens capturadas evidenciam celas equipadas com videogames, sistemas de som sofisticados e uma estrutura que permitia a entrada de convidados sem restrições.

Para que esse esquema fosse mantido, os detentos contavam com a cumplicidade de agentes penitenciários, conforme aponta a investigação. Relatos indicam que esses servidores facilitavam o contrabando de itens proibidos para os presos em troca de joias, dinheiro e celulares. Um dos agentes envolvidos, identificado como Eronildo dos Santos, teria utilizado os recursos recebidos para construir uma piscina em sua residência. Além disso, o diretor do presídio, Charles Belarmino de Queiroz, é citado como um dos principais articuladores desse esquema ilícito.

O delegado da Polícia Federal, Otávio Bueno, enfatizou a gravidade da situação ao afirmar que “os agentes penais eram praticamente sócios dos presos na empreitada criminosa”.

Na última terça-feira (25), uma operação policial resultou na prisão de oito agentes penitenciários e do ex-diretor do presídio. A investigação teve início após a apreensão do telefone celular de Lyferson Barbosa da Silva, líder do esquema dentro da unidade prisional, que aparece em diversos vídeos gravados durante os eventos festivos.

Os envolvidos poderão ser processados por corrupção passiva, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e formação de organização criminosa. A defesa do ex-diretor Charles Belarmino argumentou que as provas obtidas na investigação não passaram por perícia judicial, o que poderia comprometer as acusações.

A equipe do Fantástico tentou contato com os advogados de Lyferson Barbosa e Eronildo dos Santos, mas não obteve sucesso. Atualmente, Lyferson foi transferido para um presídio federal enquanto as investigações continuam.

A Secretaria de Administração Penitenciária de Pernambuco foi consultada sobre possíveis mudanças na gestão do presídio após o escândalo. Em resposta, a assessoria informou que Charles Belarmino e outros quatro agentes foram afastados antes da operação policial.

Com as investigações ainda em andamento, a Polícia Federal está atenta a novas evidências que possam levar à responsabilização adicional de outros indivíduos envolvidos no caso. “Se obtivermos mais elementos probatórios sobre outros investigados, essas pessoas também serão alvo de operações futuras”, afirmou o delegado Bueno.