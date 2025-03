SP e Curitiba batem recordes de temperatura com onda de calor que deve durar até 9 de março

A semana iniciou com recordes de temperatura nas cidades de São Paulo e Curitiba, à medida que uma onda de calor se estabelece sobre diversas regiões do Brasil.

Segundo os meteorologistas da Climatempo, essa onda de calor, que já vem afetando o país, deverá se prolongar até o próximo domingo, dia 9 de março. Inicialmente, havia expectativa de que o calor intenso se dissipasse logo após o Carnaval, em 5 de março. No entanto, a persistência de um bloqueio atmosférico sobre partes do território nacional está alterando essa previsão.

Os especialistas destacam que “a onda de calor que se formou na última sexta-feira, 28 de fevereiro, se estenderá até o domingo, 9 de março. As temperaturas máximas estão entre 5 a 7 graus Celsius acima da média em várias áreas do Sul do Brasil, incluindo o sul do Mato Grosso do Sul e grande parte do estado de São Paulo”.

Os bloqueios atmosféricos estão dificultando a chegada de frentes frias ao Brasil, resultando em temperaturas ainda mais elevadas nessas regiões. Isso ocorre porque a ausência da formação de nuvens impede a proteção natural contra o calor.

A capital paulista registrou a temperatura máxima de 34,8°C, marcando um novo recorde histórico para o mês de março, que apenas está começando. Em Curitiba, foi registrado o dia mais quente do ano até agora, com temperaturas alcançando 32,6°C neste último domingo (2).

A expectativa para alívio das altas temperaturas surge com a previsão da chegada de uma nova frente fria ao Rio Grande do Sul no domingo (9). Esse fenômeno deverá enfraquecer o bloqueio atmosférico e promover uma alteração no padrão de circulação atmosférica na segunda semana de março, conforme explicam os especialistas da Climatempo.

Mas o que caracteriza uma onda de calor? Este termo é utilizado para descrever um período prolongado — podendo ser dias ou semanas — onde as temperaturas em uma região ampla permanecem significativamente acima da média esperada para a época. A Organização Meteorológica Mundial define uma onda de calor como aquela em que as temperaturas superam pelo menos 5 °C acima da média durante um mínimo de cinco dias consecutivos.

Além disso, é importante estar ciente dos riscos associados às altas temperaturas e das recomendações para evitar problemas como insolação ou exaustão térmica.