Caixa Econômica Federal atualiza datas de saque-aniversário do FGTS

A Caixa Econômica Federal anunciou uma alteração nas datas referentes ao saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para trabalhadores nascidos no mês de março. Inicialmente previsto para ocorrer na quarta-feira, 5 de março, o pagamento será realizado entre os dias 13 e 17 do mesmo mês.

O montante disponível para saque varia de acordo com o saldo total da conta do FGTS. Para aqueles que possuem até R$ 500, o trabalhador poderá retirar 50% do valor; para um saldo de R$ 1 mil, a porcentagem diminui para 40%. Já para saldos que variam entre R$ 1.000,01 e R$ 5 mil, a taxa é de 30%. As informações detalhadas sobre os valores disponíveis podem ser consultadas pelo site ou pelo aplicativo do FGTS.

É importante ressaltar que o prazo para adesão ao saque-aniversário se encerra no último dia do mês de nascimento do trabalhador. Para os nascidos em março, a data limite para efetuar o resgate é 31 de maio. Caso o montante não seja retirado dentro desse período, ele retornará automaticamente ao fundo do trabalhador.

Além disso, a Caixa destacou que o benefício está acessível a todos os trabalhadores que atendem aos critérios legais e que possuem valores liberados para saque. Aqueles que escolherem essa modalidade e posteriormente decidirem retornar à opção original devem aguardar um período de 24 meses antes que possam fazer a mudança.

Para aqueles interessados, é fundamental acompanhar as datas relevantes para saques futuros programados para o ano de 2025.