TOP 10 notícias de hoje – 02/08/2024

Veja cada medalha que Brasil conquistou nas Olimpíadas de Paris

Judoca Beatriz Souza conquista o primeiro ouro nesta sexta (2); país chega a sete pódios

Beatriz Souza vence no judô e conquista o primeiro ouro do Brasil em Paris

Beatriz Souza conseguiu um wazari logo no começo do embate e segurou o resultado até o fim do tempo

Surfe é adiado, mas terá disputa de medalhas neste sábado

Gabriel Medina e Tatiana Weston-Webb são os representantes do Brasil nas semifinais

Pé-de-Meia terá mais de 1 milhão de novos beneficiados

Governo Federal amplia o programa para mais pessoas. Estudantes com CadÚnico matriculados no ensino médio público e alunos da EJA receberão a poupança a partir de agosto

Brasil vence a no vôlei masculino e garante vaga nas quartas em Paris

O adversário ainda não está definido, mas será a seleção de melhor campanha da fase de grupos

BNDES financia compra de dez aviões da Embraer para Azul

Banco diz que operação de R$ 1,9 bi é a maior em número de aeronaves já realizada de forma direta com companhia aérea

Carol e Bárbara reagem e vencem holandesas no vôlei de praia

As brasileiras viraram o jogo e levaram no tie-break por 2 a 1 (parciais de 21 a 16, 21 a 17 e 18 a 17)

Amigos que causaram acidente que matou motorista em Guarulhos são presos

Gustavo Moreira Cardoso e Felipe Gambeta Malheiro se entregaram espontaneamente

Sancionada lei que reestrutura o ensino médio

Norma é fruto de amplo debate com a sociedade. Após tramitação no Congresso, a legislação foi sancionada pelo presidente Lula na quarta-feira (31/7)

SP Mulher abre Agosto Lilás com palestra de combate à violência

Evento marcou o início da campanha, que tem como foco o enfrentamento das diversas formas de violência contra a mulher