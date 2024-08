Surfe é adiado, mas terá disputa de medalhas neste sábado

A disputa do surfe nas Olimpíadas sofreu mais um adiamento e não acontecerá nesta sexta-feira (2). Após a retomada da competição na última quinta (1º), a organização optou por deixar a disputa por medalhas para sábado (3), a partir das 14h (de Brasília).

O QUE ACONTECEU

A organização alegou “condições inconstantes” do mar para adiar as semifinais e finais em Paris. O anúncio aconteceu na noite da última quarta-feira (31).

É a segunda pausa do surfe nas Olimpíadas. A competição acontece em Teahupoo, no Taiti, e ficou parada entre os dias 30 e 31 de julho.

Como a competição pode ser concluída até a próxima segunda-feira (5), a organização tem margem para esperar por boas ondas e melhores condições climáticas. Um vento muito forte e que vem da direção do mar para a praia prejudica a formação das ondas, por exemplos.

A expectativa mesmo é que a disputa por medalhas aconteça no sábado (3). Medina e Tati são esperanças de pódio.

Um campeonato de surfe é normalmente realizado em alguns dias de competição dentro de uma janela de dias, assim como acontece nas Olimpíadas. A ideia é ter uma janela justamente para que as baterias sejam disputadas nos dias com as melhores ondas.

CHAVEAMENTO DO SURFE OLÍMPICO

Feminino – Semifinais

Caroline Marks (EUA) x Johanne Defay (FRA)

Tatiana Weston-Webb (BRA) x Brisa Hennessy (CRC)

Masculino – Semifinais

Alonso Correa (PER) x Kauli Vaast (FRA)

Gabriel Medina (BRA) x Jack Robinson (AUS)