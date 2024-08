Brasil vence a no vôlei masculino e garante vaga nas quartas em Paris

A seleção brasileira venceu sua primeira partida no vôlei masculino das Olimpíadas de Paris e garantiu sua classificação para as quartas de final, após bater os egípcios com tranquilidade.

O Brasil não precisou fazer muitas contas para se classificar à fase de mata-mata. Com a vitória por 3 a 0 (parciais de 25 a 11, 25 a 13 e 24 a 15), o time do técnico Bernardinho avançou como terceiro lugar do grupo e no chaveamento vai como oitavo classificado.

Os jogos estão programados para segunda-feira (5), ainda sem horário definido.

Com a classificação, o Brasil mantém o tabu de não ser eliminado na primeira fase dos Jogos. A última vez que a seleção não avançou foi em Moscou, em 1980.

COMO FOI O JOGO

Brasil venceu o primeiro set de forma avassaladora, com 14 pontos de diferença. Os brasileiros saíram na frente com ponto de saque, chegaram a tomar o empate, mas a seleção conseguiu impor um bom volume de jogo e a grande vantagem da equipe de Bernardinho no placar durou praticamente toda a primeira etapa., com grande destaque para Darlan e Lucão no bloqueio que acertou cinco das 12 tentativas, e marcou o ponto que encerrou o primeiro set.

O segundo set começou mais equilibrado, com o Egito chegando a ficar ponto a ponto com o Brasil. Mas, a seleção conseguiu se reencontrar em quadra e retomar o domínio do jogo, chegando a abrir 12 pontos de diferença. Darlan seguiu sendo o grande destaque do Brasil, e o responsável por marcar o set point.

O último set deu mais trabalho para os brasileiros e mais equilibrado que os anteriores, a diferença no placar mostrou isso. Mas novamente, a equipe do Brasil teve grande força mental e conseguiu recuperar o controle da partida, e venceu o último set, garantindo sua classificação.