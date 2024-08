Carol e Bárbara reagem e vencem holandesas no vôlei de praia

Em disputa acirrada, brasileiras Carol Solberg e Bárbara Seixas venceram as holandesas Katja Stam e Raisa Schoon nesta sexta-feira (2) pela terceira rodada da fase de grupos do vôlei de praia das Olimpíadas de Paris.

O QUE ACONTECEU

Apesar de um primeiro set equilibrado, dupla holandesa venceu as brasileiras por 21 a 16. Carol e Bárbara conseguiram virar bons ataques, mas isso não foi suficiente para bater as adversárias.

Brasileiras reagiram no segundo set e venceram por 21 a 17. Dupla entrou mais confiantes no jogo e conseguiu virar as bolas com mais facilidade.

No tie-break, as brasileiras empolgaram e brilharam para garantir a vitória. Invictas, elas agora seguem para as oitavas de final, mata-mata, que vai começar no domingo (4).

Outra dupla brasileira Duda e Ana Patrícia também passaram para as oitavas sem nenhuma derrota. As duas venceram as italianas Valentina Gottardi e Marta Menegatti.

Ouro olímpico no vôlei de praia não vem desde 1996, em Atlanta. Brasileiras aguardam a definição das outras duplas classificadas para saberem quem vão enfrentar na próxima etapa.