SP Mulher abre Agosto Lilás com palestra de combate à violência

A Secretaria Estadual de Políticas para a Mulher realizou, nesta quinta-feira (1), a abertura do mês com o evento “Agosto Lilás: Violência Contra A Mulher Não Tem Desculpa, Tem Lei”, que ocorreu no Auditório do Parlatino do Memorial da América Latina. O encontro contou com palestras com foco na conscientização sobre os diversos tipos de violência contra a mulher, e as formas de enfrentá-la.

A secretária estadual de Políticas para a Mulher, Valéria Bolsonaro, reforçou o compromisso do Estado de São Paulo no combate à violência. “A intenção do Governo do Estado de São Paulo e da Secretaria de Políticas para a Mulher é garantir a segurança de todas as mulheres, em todos os setores. Para isso é preciso conscientizar a sociedade de que existem diversos tipos de violência contra a mulher, como a violência doméstica, patrimonial, política e virtual. Estamos aqui para auxiliar na quebra de ciclos de todos os tipos de agressão”, afirma.

Na ocasião, compuseram a programação de palestras a Delegada Titular da Delegacia de Defesa da Mulher do Município de Capivari/SP, Maria Luísa Dalla Bernardina, e a Dra. em Administração de Negócios e Neurocientista, Érica Belon, que discorreram sobre a Lei Federal Lei 14.448/22, que institui o Agosto Lilás e determina que União, estados e municípios promovam ações de enfrentamento às diversas formas de violência contra a mulher.

Estiveram presentes ainda a secretária Estadual de Desenvolvimento Social, Andrezza Rosalém, a secretária-executiva de Políticas para a Mulher, Raquel Berti, a secretária-executiva da Pessoa com Deficiência, Ana Paula Nedavaska, a coordenadora das Delegacias de Defesa da Mulher, Adriana Liporoni, e a chefe de Gabinete da Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento, Luciana Tucoser.

A campanha do Agosto Lilás, que se inicia nesta quinta-feira, promove a prevenção e o combate à violência contra a mulher. O mês é marcado pelo 18º aniversário da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006) e pela Lei de Combate à Violência Política contra a Mulher (Lei 14.192/2021), sancionada em 2021. O evento marcou o início de uma série de ações que serão realizadas durante o mês, com foco nos eixos de segurança, saúde e empreendedorismo feminino.

A iniciativa integra o movimento São Paulo por Todas, promovido pelo Governo de SP para ampliar a visibilidade das políticas públicas do estado para mulheres, bem como a rede de proteção, acolhimento e autonomia profissional e financeira para elas.

SP por Todas

O movimento SP Por Todas foi criado no dia 28 de março deste ano. O hasteamento da bandeira do movimento no Palácio dos Bandeirantes marcou seu início, que destaca tanto iniciativas que já estão em andamento, como o protocolo Não Se Cale de combate à importunação sexual e o Abrigo Amigo para a proteção a mulheres em pontos de ônibus, quanto as novas medidas anunciadas no Dia Internacional da Mulher, como o Protocolo Mulher Viva e o Auxílio Aluguel.