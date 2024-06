Thomas Miranda inicia gira europeia com vitória na Bélgica

O tenista paulista Thomas Miranda (Equipe Juninho Tennis) começou muito bem sua participação na gira europeia. Jogando pela primeira vez torneios na Europa, ele estreou com vitória no ITF J30 de Bruxelas (para tenistas de até 18 anos) ao vencer o tenista local Xavier De Marteau, por 6/0 6/2.

“Foi uma boa estreia. Me senti bem em quadra, gostei do meu desempenho e estou confiante para os próximos jogos”, disse Miranda, que nas oitavas de final enfrenta o espanhol Nicolas Bellas, na quarta-feira (26).

Miranda também jogará duplas ao lado do peruano Nicolas Baena. Eles estreiam, nesta terça-feira (25), contra o indiano Chaitanya Arunmani e o indonésio Keitaro Hendrajanto.

O paulista, de 16 anos, é um dos quatro tenistas sul-americanos selecionados pela Confederação Sul-Americana de Tênis (COSAT) para jogar na Europa. Além do ITF J30 de Bruxelas (24 a 29 de junho), Miranda joga o ITF J60 de Limellette (1 a 6 de julho), também na Bélgica, e o ITF J60 de The Hague (9 a 14 de julho), na Holanda.

Sobre a Juninho Tennis

Fundada em 2014, dentro do São Bernardo Tênis Clube, no ABC paulista, a Juninho Tennis é reconhecida pela qualidade dos treinamentos competitivos infantojuvenis e profissionais. A academia conta com uma equipe de profissionais altamente capacitada, garantindo resultados reais na formação de atletas de alto rendimento. Também tem uma unidade no Sport Club Corinthians Paulista.