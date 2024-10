Palestra na Feira do Empreendedor 2024 mostra sinergia de games com educação 

Diogo Moura Kavazuro, fundador da Gubi Educação, encontrou na sua trajetória, marcada por diferentes experiências profissionais e uma crise pessoal, o caminho para ajudar jovens a se prepararem para o mercado de trabalho. Ele relatou essa experiência na palestra “Desenvolvimento de Jogos e Educação “, realizada na Arena Crie Games, no primeiro dia da Feira do Empreendedor 2024.

Aos 16 anos, Diogo entrou no curso de mecatrônica no Senai. Depois de se formou em educação física, seguiu para a área de publicidade e propaganda, cursou pós-graduação em marketing e atuou por quatro anos em uma grande indústria, onde ele enfrentou um burnout. Foi a partir dessa crise, aos 32 anos, que Diogo despertou para sua vocação: Aí que veio a minha virada”, conta. Por seis meses, Kavazuro teve apoio de uma orientadora de carreira para direcionamentos. Assim, ele descobriu o potencial para a área de comportamento humano com foco no empreendedorismo – atuando principalmente com jovens. Ao perceber que seu propósito era ajudá-los a decidir por qual caminho seguir profissionalmente, Diogo fundou a Gubi Educação – uma startup que desenvolve jogos educativos baseados em estudos da psicologia para preparar os jovens para os desafios do mercado de trabalho.

O “Game Discovery” tem um ano e meio de vida e ajuda a identificar o perfil comportamental e emocional dos estudantes. Por meio de avatares que representam diferentes profissões, como engenheiros, cientistas e jornalistas, os alunos são estimulados a explorar suas habilidades e interesses. “O estudante conhece um pouco da rotina de cada profissão e começa a identificar competências que ele pode desenvolver”, explica o empreendedor. Ao final do jogo, um relatório é gerado, tanto para o aluno quanto para as instituições de ensino, oferecendo um panorama de aptidões. “O jogo não dá uma sentença. Se o perfil indica engenharia, por exemplo, e o estudante quer seguir artes, ele precisa se questionar. É um convite à reflexão, alerta”

O sucesso do jogo se deve à sua abordagem inovadora. Com o apoio de desenvolvedores, pedagogos e a pós doutora em psicologia, Sandra Rizzolo Benevento Bertelli, o conteúdo foi alinhado à Base Nacional Comum Curricular (BNCC), o que garante aos estudantes receber orientação de acordo com o currículo escolar brasileiro.

Diogo também destaca a importância das parcerias para o sucesso da empreitada, no qual a Gubi construiu um vínculo forte com o Sebrae-SP, Centro Paula Souza, Progresso RH e o Programa Aliança Educacional, com o Senai e Sesi. A empresa existe há quatro anos, o mesmo tempo que o empreendedor participa do ABC Valley, uma comunidade de startups da região do ABC da qual o Sebrae-SP é parceiro. O grupo apoia diversas verticais, levando tecnologia, empreendedorismo, universidades, indústrias, estudantes e startups, dentro de um ecossistema forte. “Fui aprender ali. Fiz parcerias com grandes redes que me abriram grandes portas. Fiz parte do primeiro programa de aceleração do Sebrae de games, que é o Crie Games. O Sebrae-SP me levou para a Paraíba para ficar quatro dias lá com stand dentro do maior evento de inovação do estado, que é o Neon”, detalha. Diogo também participou do Empretec, no ano passado.

O consultor de Negócios do Sebrae-SP da região do Grande ABC, Fabio Costa de Souza, comemora o sucesso de Diogo. “A Gubi é muito especial, porque o Diogo simboliza toda essa persistência, essa resiliência que tem que ter. Ele participa ativamente dos eventos e de todas as ações que precisam para se desenvolver. Então, ele está se posicionando de uma maneira muito feliz. E assim provou que tecnologia e educação realmente podem moldar o presente, para a gente ter um futuro melhor”, finaliza.

O Game Discovery está presente em 13 escolas e atende cerca de quatro mil alunos. Kavazuro também presta consultoria a empresas e até prefeituras interessadas em contratar ou capacitar jovens para o mercado de trabalho.