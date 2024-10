Grande ABC debate Planos de Educação Municipais em seminário na próxima semana

Os Planos de Educação Municipais do Grande ABC serão tema, na próxima semana, de um seminário promovido pelo Observatório de Políticas Educacionais do Grande ABC, coordenado pelo Consórcio Intermunicipal Grande ABC e pela Universidade Federal do ABC (UFABC). O evento será realizado no campus de São Bernardo do Campo da instituição de ensino, de 30 de outubro (quarta-feira) a 1º de novembro (sexta-feira).

A participação no seminário é aberta a educadores, gestores educacionais, pesquisadores, estudantes, membros dos fóruns e dos movimentos sociais em defesa da educação pública e interessados em geral.

O objetivo do encontro é disseminar metodologias de monitoramento democrático das políticas educacionais em âmbito local. Por meio da realização de oficinas e de painéis de debates, serão discutidos os desafios já mapeados na área e as ações para os próximos anos, com ênfase nas questões relacionadas ao fortalecimento das experiências em nível local e regional.

A programação do seminário conta com a participação de Daniel Cara, professor da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (USP) e dirigente da Campanha Nacional Pelo Direito à Educação; Adolfo Samuel de Oliveira, representante do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep); Selma Rocha, diretora de Articulação com os Sistemas de Ensino do Ministério da Educação; Denise Carreira, professora da Faculdade de Educação da USP e pesquisadora em políticas educacionais; Adriana Dragone Silveira, coordenadora do Simulador de Custo-Aluno Qualidade (SIMCAQ) e dirigente da Associação Nacional de Pesquisa em Financiamento da Educação (Fineduca); além de membros do Observatório e das instituições parceiras que comporão as mesas de debates e oficinas.

Planejamento da Educação

O Observatório de Políticas Educacionais do Grande ABC é a primeira experiência desse tipo de âmbito regional no país. A iniciativa é desenvolvida com o apoio do Programa de Pesquisa em Políticas Públicas da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (PPPP/Fapesp) e sob a coordenação acadêmica de Salomão Ximenes, professor da UFABC.

A realização do seminário coincide com o fim do ciclo decenal inaugurado pelo Plano Nacional de Educação 2014 – 2024 (Lei n. 13.005/2014) e com a discussão sobre o novo PNE, cujas diretrizes foram aprovadas na Conferência Nacional de Educação deste ano.

O PNE 2014 – 2024 impulsionou a discussão e aprovação de planos decenais no âmbito dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. No Grande ABC, a articulação realizada pelo Consórcio ABC e pelo Fórum Regional de Educação, com o suporte das prefeituras municipais, dos fóruns de educação dos municípios, das universidades e dos movimentos sociais, levou à realização de uma Conferência Regional de Educação. O resultado desse trabalho é o Plano Regional de Educação do Grande ABC (2016 – 2026).

Serviço

Seminário: Planos de Educação: desafios ao monitoramento e à implementação no nível local

Dias 30 e 31 de outubro e 1º de novembro

Local: Universidade Federal do ABC – Campus São Bernardo do Campo

Alameda da Universidade, s/n, Anchieta, Auditório A003, Bloco Beta.