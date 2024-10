Agência do ABC expande negócios com contas internacionais

Presente no ranking das 50 maiores agências digitais do país da jivochat, a Agência de Marketing Digital WebSnap ampliou, neste ano de 2024, a sua área de atuação ao agregar em seu portfólio empresas internacionais. Esta iniciativa colaborou com o incremento do faturamento em 20% em relação ao mesmo período do ano anterior.



Com profissionais bilíngues, o atendimento é feito no idioma do cliente e toda a operação acontece aqui no Brasil. “Esta é uma excelente alternativa para as empresas que faturam em dólar, mas querem fazer investimentos mais acessíveis, sem renunciar à qualidade dos serviços”, destaca o CEO da WebSnap, Rodrigo Caminitti.

CEO da WebSnap, Rodrigo Caminitti (Divulgação)

Uma das contas internacionais conquistadas é a Ofcdesk, que possui 80% da carteira de clientes localizados nos Estados Unidos. Com sede em Naperville, Illinois (EUA), a Ofcdesk é uma empresa especializada em soluções de CAD (Computer-Aided Design) e BIM (Building Information Modeling) para o setor de AEC (Arquitetura, Engenharia e Construção), Design de Interiores e Produção.

Sua maior dor era a comunicação ineficaz junto ao seu setor de atuação. “Pelo fato de a Ofcdesk oferecer soluções complexas, nossa proposta foi a elaboração, de forma clara, de conteúdos explicativos para a sua divulgação e prospecção de novos clientes”, explica Caminitti.

Outra empresa multinacional foi a Smycotech, a qual contratou a WebSnap para criar toda a sua comunicação e marketing aqui no Brasil. O projeto envolveu desde a criação do site e de contas para as redes sociais até uma ampla campanha utilizando o Google Ads para a geração de novos negócios.



A Smycotech é uma empresa altamente técnica e especializada, que atua principalmente com consultoria e engenharia externa para a análise de integridade de ativos e gestão de manutenção. Está focada em atender setores industriais de alta complexidade, como celulose, energia e mineração, visando a otimização da vida útil e o desempenho dos ativos de seus clientes, por meio de soluções de manutenção que reduzem custos e riscos operacionais. A empresa também se destaca pela abordagem meticulosa e baseada em dados e análise técnica, segurança operacional e aumento da eficiência.



Um de seus grandes clientes no país é a Elera Renováveis, uma das maiores empresas do setor de energia renovável do Brasil e uma das principais do mundo. Possui uma matriz energética 100% renovável composta por usinas hidrelétricas, parques eólicos, parques solares e usinas de biomassa.



O maior desafio da Smycotech era gerar uma segmentação específica capaz de atrair leads de qualidade. “Devido à natureza altamente técnica e especializada dos serviços, elaboramos um plano de ação focado em segmentação precisa e técnica de comunicação”, detalha o CEO da WebSnap, Rodrigo Caminitti.