Terminal Rodoviário Tietê terá ação gratuita de saúde

No próximo 08 de agosto, Dia Nacional de Combate ao Colesterol, a ADJ Diabetes Brasil realizará, das 9h às 19h, uma ação especial de saúde no Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo. O evento, que acontece dentro da estação, no corredor central, tem como principal objetivo promover a conscientização sobre o colesterol elevado, uma vez que não apresenta sintomas e sua relação com o diabetes e outros fatores de risco.

Serão oferecidos gratuitamente teste de colesterol fracionado (Total, LDL, HDL e Triglicérides) e teste de glicemia capilar, além de orientação com profissionais de saúde.

“No Dia Nacional do Combate ao Colesterol, é crucial conscientizar a população. A expectativa é atender até 700 pessoas com os testes, além de compartilhar conhecimento. Um dos pontos mais importantes é que esta campanha vai além da ação realizada na estação com a disseminação deste tema negligenciado na sociedade”, finaliza o médico endocrinologista e presidente da ADJ Diabetes Brasil, Dr. Ronaldo José Pineda Wieselberg.

O local para realizar a iniciativa foi escolhido por ser considerada a maior rodoviária do país, como forma de atingirmos grande parte da população que não tem acesso a exames. Diariamente, passam pela Terminal Rodoviário Tietê, aproximadamente, 90 mil pessoas.

“Essa iniciativa se soma a outras que já promovemos no espaço e reafirma nosso compromisso de garantir o bem-estar e a saúde dos passageiros, usuários, colaboradores e parceiros que utilizam o local com frequência”, menciona Alex Silva, Gerente de Operações da Divisão de Terminais Sul da Socicam.

Para o CEO da MedLevesnohn, José Marcos Szuster, é fundamental apoiar ações que incentivem o controle da saúde, como a promovida pela ADJ Diabetes Brasil. “Acreditamos que, um dos deveres da medicina, é manter a população em um nível de controle da saúde confortável. A prevenção e o controle ajudam a diminuir o agravamento de doenças. Isso é possível por meio da testagem, prática que tem sido adotada pelo brasileiro e é muito positiva”, menciona o executivo da companhia. .

A campanha tem patrocínio da Novartis e apoio da Medlevensohn.

Cenário do colesterol, diabetes e doenças cardiovasculares no Brasil

De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia (Socesp), anualmente, são gastos mais de R$ 1 bilhão no Sistema Único de Saúde (SUS) com procedimentos cardiovasculares. O resultado dessa pesquisa poderia ser diferente caso os exames fossem realizados com mais frequência e os diagnósticos precoces, impedindo que condições, como o colesterol elevado, cheguem em estágios mais avançados.

Além disso, a Socesp estima que 50% dos infartos do miocárdio e AVCs poderiam ser evitados se os valores do colesterol estivessem dentro do recomendado pelos especialistas.

O que é o colesterol HDL e LDL?

O colesterol é um tipo de gordura presente no organismo que se divide em dois tipos principais: HDL (lipoproteína de alta densidade) e LDL (lipoproteína de baixa densidade). O HDL é conhecido popularmente como “colesterol bom”, uma vez que ajuda a remover o excesso de colesterol das artérias, transportando-o de volta ao fígado para ser eliminado. O LDL, por outro lado, pode se acumular nas paredes das artérias, formando placas que podem obstruir o fluxo sanguíneo e aumentar o risco de doenças cardiovasculares, como infarto e AVC.

Após um ataque cardíaco ou AVC, é recomendado que os níveis de LDL sejam mantidos abaixo de 70 mg/dL para reduzir o risco de novos eventos cardiovasculares. Além disso, é benéfico manter os níveis de HDL altos, acima de 40 mg/dL para homens e 50 mg/dL para mulheres, para auxiliar na proteção contra essas doenças.

Vale ressaltar que nenhuma ação deverá ser tomada sem o devido acompanhamento de um médico. A automedicação pode levar a problemas graves de saúde, como dependência química, alterações cardíacas e danos a órgãos internos.

Serviço

Data: 08 DE AGOSTO

Horário: das 9h às 19h

Local: Terminal Rodoviário Tietê – Vila Guilherme, São Paulo

Testes: Colesterol fracionado (Total, LDL, HDL e Triglicérides), glicemia capilar, orientação com profissionais e encaminhamento médico de pacientes com alterações nos exames

Exames gratuitos