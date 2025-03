Terceiro trem da Linha 17-Ouro passa por testes na China antes de embarque para o Brasil

O terceiro trem do monotrilho da Linha 17-Ouro do Metrô de São Paulo está na fase de testes na fábrica da BYD, em Guang’an, na China. A composição passa por uma série de verificações para garantir que todos os seus sistemas operem conforme os padrões exigidos pelo Metrô antes de ser transportada para o Brasil. O embarque está previsto para o início de abril e a chegada ao Porto de Santos no início de junho.

Os chamados testes de rotina em fábrica incluem a avaliação de 15 sistemas essenciais do trem, como tração, freios, portas, iluminação e ar-condicionado. Durante esse processo, os técnicos fazem a identificação e correção de possíveis falhas para assegurar o funcionamento adequado da composição. Esse procedimento é fundamental para validar o desempenho do trem antes do envio ao Brasil.

Tecnologia e inovação

Os trens da Linha 17-Ouro são equipados com tecnologia de ponta, incluindo um sistema de controle automático (UTO – Unattended Train Operation) que permite operação sem condutor, garantindo mais segurança e eficiência. Cada composição tem cinco carros, totalizando 60,8 metros de comprimento, e capacidade para transportar cerca de 600 passageiros. Outro diferencial é a presença de baterias de tração, que permitem a movimentação do trem mesmo em casos de queda de energia na rede.

Enquanto isso, a segunda composição já desembarcada no Brasil, tem previsão de ser transportada do Porto de Santos para o Pátio Água Espraiada na próxima semana, dando sequência ao cronograma de montagem e testes da frota. Também está em fase final de fabricação na China a quarta composição.

Sobre a Linha 17-Ouro

A Linha 17-Ouro terá 6,7 km de extensão e conectará o Aeroporto de Congonhas à rede metroferroviária de São Paulo, com integração às linhas 5-Lilás e 9-Esmeralda. O monotrilho será um importante eixo de mobilidade na capital, beneficiando cerca de 100 mil passageiros por dia quando entrar em operação. As obras seguem em ritmo acelerado, com previsão de conclusão para 2026.