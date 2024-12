Chegada do segundo trem da Linha 17-Ouro do Metrô marca avanços no transporte público

No último sábado (21), o segundo trem da Linha 17-Ouro do Metrô de São Paulo chegou ao Porto de Santos, transportado por navio desde o Porto de Zhangjiagang, na região de Xangai, China. A retirada da composição da embarcação ocorreu ao longo do domingo (22), e agora ela aguarda a finalização dos trâmites aduaneiros antes de ser transportada até o Pátio Água Espraiada, na capital paulista. Nesse local, o trem passará por montagem final e uma série de testes rigorosos para garantir a obtenção do certificado de segurança e a licença necessária para operação.

Conforme informações divulgadas, a expectativa é que a movimentação do trem seja realizada por carretas até o dia 31 de dezembro. Este veículo é parte de um lote de 14 composições fabricadas pela BYD, com as demais unidades atualmente em produção na China e programadas para chegar ao Brasil até 2025.

Características Inovadoras dos Novos Trens

Os trens da Linha 17-Ouro foram projetados com tecnologia avançada para operar de maneira totalmente automatizada, utilizando um sistema conhecido como UTO (Unmanned Train Operation). Este sistema incorpora tecnologias modernas, como o Sistema de Controle e Monitoramento de Trens (TCMS) e o sistema de sinalização CBTC (Communications-Based Train Control), que possibilitam intervalos reduzidos entre as composições, aumentando a eficiência e segurança operacional. Cada trem possui cinco carros, totalizando 60,8 metros de comprimento e capacidade para acomodar até 616 passageiros.

As principais inovações incluem passagem livre entre os carros, climatização, iluminação em LED, janelas panorâmicas, áreas adaptadas para pessoas com deficiência, mapas dinâmicos das linhas e intercomunicadores que permitem comunicação direta com o Centro de Controle Operacional (CCO). Além disso, os trens estão equipados com câmeras de vigilância, sistemas para combate a incêndios e baterias de tração que garantem mobilidade até a próxima estação em caso de falta de energia.

Progresso das Obras da Linha 17-Ouro

A construção da Linha 17-Ouro foi retomada em setembro de 2023 e avança rapidamente, contando com mais de mil trabalhadores dedicados às atividades. Estas incluem lançamento de vigas, ajustes finais nas estações e instalação dos sistemas necessários.

Dentre as ações em andamento estão a instalação de dutos, cabeamento elétrico e trilhos para captação de energia. Equipamentos especializados como portas de plataforma e subestações estão sendo fabricados em diversos países, incluindo China, Alemanha, Hungria e Espanha.

A conclusão da obra bruta está prevista para o final de 2025, enquanto a inauguração da Linha 17-Ouro está agendada para 2026. Quando em operação, essa linha deverá conectar o Aeroporto de Congonhas à rede de transporte sobre trilhos existente na cidade, beneficiando cerca de 100 mil passageiros diariamente e promovendo uma maior integração e modernização do transporte público em São Paulo.