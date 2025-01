Linha 17-Ouro: Governador inspeciona obras e anuncia início de operação logística

Nesta terça-feira (7), o governador em exercício Felicio Ramuth conduziu uma visita técnica à zona sul da cidade de São Paulo, onde teve a oportunidade de inspecionar o primeiro trem da Linha 17-Ouro. A visita ocorreu no Pátio Água Espraiada, onde o trem está sendo submetido a testes, além da futura estação Vereador José Diniz, cuja construção já alcançou 72% de conclusão.

Recentemente, o segundo trem da operação chegou ao Brasil, desembarcando no Porto de Santos em dezembro, e aguarda a finalização dos trâmites aduaneiros para que possa ser transportado até a capital paulista.

A nova linha contará com um total de 14 composições, com previsão de inauguração para 2026. A Linha 17-Ouro irá conectar o Aeroporto de Congonhas à rede de transporte sobre trilhos da cidade, incluindo a interligação com a Linha 5-Lilás. As obras foram reiniciadas em setembro de 2023, após um período de paralisação.

Em sua declaração, Felicio Ramuth enfatizou a importância da obra: “Esta é uma iniciativa significativa para a população do estado de São Paulo, especialmente para a cidade. Minha visita tem como objetivo não apenas conhecer o trem, mas também acompanhar o progresso das obras. Observamos que os prazos estabelecidos estão sendo cumpridos e que tudo está se encaminhando para a entrega dessa vital linha aos paulistanos”.

A primeira fase da Linha 17-Ouro será composta por oito estações que ligarão o Aeroporto de Congonhas à Estação Morumbi, da Linha 9-Esmeralda (Osasco-Grajaú), incluindo também o Pátio Água Espraiada. Ao ser inaugurada, essa fase deverá atender mais de 93 mil passageiros diariamente.

As obras da Estação Vereador José Diniz estão progredindo rapidamente. Atualmente, encontram-se na etapa final de acabamento interno e externo, além da instalação do piso tátil e estrutura metálica para elevadores. Nos sistemas já estão sendo implementadas as portas de plataforma, ventilação auxiliar e quadros de baixa tensão.

O Pátio Água Espraiada apresenta um progresso semelhante, com 66% das obras concluídas. Neste momento, as atividades focam na execução das vigas-guia e na instalação das chaves de via (track switches), essenciais para otimizar a operação dos trens.

Marco Antonio Assalve, secretário dos Transportes Metropolitanos, ressaltou: “As obras da Linha 17-Ouro refletem nosso compromisso em modernizar e aprimorar a mobilidade urbana em São Paulo. Esta linha será um marco na integração entre o Aeroporto de Congonhas e o sistema público de transporte, beneficiando milhares de usuários. Já recebemos dois trens para operar nesta linha e seguiremos trabalhando para garantir que cada fase avance com qualidade”.

Detalhes sobre os Trens da Linha 17-Ouro

A administração estadual contratou um lote composto por 14 composições da BYD Skyrail especificamente para a Linha 17-Ouro. Neste momento, 12 trens estão em produção na China e devem chegar ao Brasil ao longo de 2025 conforme o cronograma previsto.

Cada composição conta com um sistema automatizado (UTO), que utiliza tecnologia avançada de controle e monitoramento dos trens (TCMS) e sinalização CBTC. Essa tecnologia permite uma maior aproximação entre os trens através de comunicação digital via rádio, reduzindo os intervalos operacionais.

Cada trem possui cinco carros, sendo os extremos equipados com 21 assentos cada e os intermediários com 24 assentos cada, totalizando 114 assentos disponíveis e capacidade máxima para até 616 passageiros. A estrutura inclui áreas prioritárias e é projetada com passagem livre entre os carros. Além disso, cada trem possui ar-condicionado, iluminação LED, câmeras de segurança e sistemas de comunicação audiovisual para passageiros.

Operando sobre uma viga de concreto de 800 mm de largura, cada carro do monotrilho é equipado com dois truques e motores que garantem uma velocidade operacional máxima de 80 km/h com uma tensão nominal de 750 Vcc.

Os trens também possuem baterias que funcionam como fonte reserva de energia, assegurando que alcancem a próxima estação mesmo diante de interrupções no fornecimento elétrico, aumentando assim a segurança operacional.

Progresso nas Obras

Desde seu reinício em setembro do ano passado, as obras da Linha 17-Ouro avançam rapidamente. Mais de mil trabalhadores estão engajados em diversas atividades que incluem o lançamento das vigas, ajustes nos acabamentos das estações e instalação dos sistemas necessários.

Dentre as ações em andamento estão a instalação dos dutos elétricos e trilhos captadores de energia. Equipamentos como portas para plataformas e subestações estão sendo fabricados internacionalmente em locais como China, Alemanha, Hungria e Espanha.