Santos recebe o 1º Congresso Nacional Aduaneiro em abril

No dia 25 de abril, a cidade de Santos sediará o 1º Congresso Nacional Aduaneiro. O evento é uma oportunidade para autoridades e profissionais de comércio exterior discutirem as últimas tendências e mudanças nas legislações, regulamentações e novas práticas de despacho aduaneiro. Idealizado pelo Sindicato dos Despachantes Aduaneiros de Santos e Região (SDAS), o congresso ocorrerá das 8h às 13h, no Auditório da Delegacia da Receita Federal (Av. Bernardino de Campos, 17, Vila Belmiro, Santos). Os ingressos são gratuitos e limitados, e podem ser adquiridos pelo link.

Com o objetivo de aprimorar o conhecimento, promover o networking entre profissionais portuários e desenvolver melhorias para o mercado aduaneiro no País, o congresso espera reunir aproximadamente 200 pessoas, incluindo despachantes aduaneiros, importadores, exportadores e executivos do setor logístico.

O evento contará com a presença de Maurício Martins, jornalista; Roberto Lorena, chefe do MAPA do Porto de Santos; Cleverson Freitas, Coordenador-geral do Sistema de Vigilância Agropecuária Internacional; Ricardo Drago, presidente da AGESBEC; Fabiano Coelho, Subsecretário de Administração Aduaneira da Receita Federal; Márcia Schiffer, coordenadora de Gestão e Conhecimento do Procomex; Angelino Caputo, presidente da ABTRA e Hugo Evangelista, diretor da SDAS.

Os participantes terão a oportunidade de se atualizar sobre as tendências do setor, como as últimas mudanças na legislação, regulamentação, digitalização e automatização dos processos das aduanas, gestão de riscos e conformidade, capacitação contínua, implementação de recursos tecnológicos e os desafios na logística. Além disso, também será abordada a DUIMP (Declaração Única de Importação), o catálogo de produtos e o gerenciamento de risco.

Palestras e debates

Durante o evento, serão realizados três painéis, com duração de 1h cada, a partir das 9h30, com a participação de autoridades renomadas do comércio exterior:

1º Painel – MAPA: Desafios e Soluções na Fiscalização e Certificação Aduaneira – 9h30 às 10h30;

2° Painel – ANVISA na aduana: Facilitação, Controle e Segurança Sanitária – 10h30 às 11h30;

3° Painel – Receita Federal e DUIMP: A nova era da importação no Brasil – 11h30 às 12h30.

O diretor do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros de Santos e Região (SDAS), Hugo César Evangelista, destaca a importância do evento na Baixada Santista: “Santos, com o maior porto da América Latina, é o local ideal para sediar um evento tão relevante. Estamos entusiasmados em proporcionar trocas de informações tão ricas e temos certeza de que todos os profissionais que participarem farão conexões importantes”, conclui Hugo César.

Serviço:

Evento: 1º Congresso Nacional Aduaneiro

Data: 25 de abril de 2025

Horário: Das 8h às 13h

Local: Auditório Delegacia da Receita Federal – AV. Bernardino de Campos, 17, Vila Belmiro, Santos

Ingressos: link