Greve de auditores fiscais trava comércio exterior e ameaça empresas

A greve dos auditores fiscais da Receita Federal, iniciada em novembro de 2024, tem provocado um verdadeiro colapso no desembaraço aduaneiro, resultando no acúmulo de dezenas de milhares de encomendas nos principais terminais de cargas do país. Os aeroportos de Guarulhos e Viracopos, em São Paulo, estão entre os mais afetados, além de outras unidades espalhadas pelo Brasil.

O impasse entre os auditores e o governo tem gerado prejuízos bilionários ao comércio exterior, situação que já foi observada em paralisações semelhantes no passado. Sem perspectiva de um acordo imediato, empresários e trabalhadores alertam para os danos crescentes na economia nacional.

Impactos na indústria e risco de desemprego

A paralisação prolongada não afeta apenas grandes corporações, mas atinge diretamente as pequenas e médias empresas, que dependem de fluxo de caixa ajustado à entrega e recebimento das mercadorias. Setores que lidam com produtos perecíveis enfrentam o risco de deterioração de cargas, enquanto indústrias que necessitam de insumos importados podem sofrer com interrupções na produção e possível quebra de empresas, agravando o cenário de desemprego.

Em nota, o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (CIESP) manifestou preocupação com a situação e cobrou uma solução urgente. “As forças produtivas, empresários e trabalhadores, a sociedade e a economia do país não podem continuar sendo vítimas dessa falta de diálogo e compreensão entre as partes envolvidas”, destacou a entidade.

Enquanto o impasse persiste, o comércio exterior segue travado, e os setores produtivos aguardam uma negociação que evite um impacto ainda maior na economia brasileira.

Confira a nota do CIESP na íntegra: