Sunset RP promete experiência única no Mirante São José neste sábado

No próximo sábado (18), Ribeirão Pires será palco de um evento que reunirá os amantes da música eletrônica de forma gratuita. A partir das 12h, o Sunset RP tomará conta do Mirante São José, localizado na Rua Sixto Pelegrini, 199, no Centro. Com um line-up que reúne grandes nomes da cena eletrônica e uma paisagem de tirar o fôlego, a proposta é oferecer uma experiência completa que une música, natureza e diversão.

O Sunset RP aposta em uma seleção musical variada para agradar diferentes públicos dentro do universo da música eletrônica. O evento contará com performances de DJs reconhecidos pela energia e inovação de seus sets. Gabriel Stilinski, Jeff Slade, Lukes Du Mont, DJ Stack e XMarcell são os artistas escalados para comandar as pick-ups.

Os estilos vão do techno e tech house ao house, melodic techno e drum n bass, garantindo uma verdadeira viagem sonora ao longo da tarde e da noite. Cada DJ trará sua identidade musical, prometendo manter o público animado do começo ao fim.

Divulgação/PMETRP

O local escolhido para o evento é um dos maiores atrativos: o Mirante São José. Com sua vista panorâmica que contempla parte da Estância e da Mata Atlântica, proporciona um cenário único para quem busca uma conexão entre música e natureza. A combinação do som vibrante com o pôr do sol no mirante promete criar momentos inesquecíveis para o público.

Mais do que um evento de música, o Sunset RP é uma celebração ao ar livre, com a proposta de unir pessoas em um ambiente acolhedor e cheio de boas vibrações. A programação foi pensada para quem quer relaxar, dançar e curtir o melhor da cena eletrônica ao lado de amigos, enquanto aprecia uma das vistas mais bonitas da região.

Serviço Evento: Sunset RP

Data: Sábado (18)

Horário: A partir das 12h

Local: Mirante São José (Rua Sixto Pelegrini, 199 – Centro, Ribeirão Pires)

Atrações: Gabriel Stilinski, Jeff Slade, Lukes Du Mont, DJ Stack e XMarcell