Nova licitação é aberta para retomar obras no Mirante em Ribeirão Pires

A administração municipal de Ribeirão Pires anunciou a abertura de uma nova licitação com o objetivo de dar continuidade às obras de reforma do Mirante Santo Antônio, projeto iniciado em 2022. Inicialmente, a conclusão estava prevista para outubro de 2024, mas atrasos por parte da empreiteira Obra Nobre, vencedora da licitação anterior, levaram ao encerramento do contrato.

Rescisão e nova licitação

Segundo comunicado oficial, a decisão de rescindir o contrato foi motivada pelos atrasos significativos no andamento das obras. “De acordo com as diretrizes da legislação vigente, procederemos com a nova licitação para garantir que as obras sejam retomadas e finalizadas no menor tempo possível”, declarou a prefeitura. Contudo, ainda não há datas específicas para a licitação ou para a conclusão do projeto.

Financiamento e detalhes do projeto

A revitalização do Mirante Santo Antônio é majoritariamente financiada com recursos do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos (Dadetur), vinculado à Secretaria Estadual de Turismo. O projeto, que engloba também o Mirante São José, inaugurado em março passado, conta com um investimento de R$ 6,7 milhões.

Entre as melhorias previstas estão a construção de um deck em madeira e vidro para uma vista panorâmica de 180 graus, reforma nos banheiros, revitalização do estacionamento e a construção de um restaurante. Durante o período das obras, o acesso ao local será restrito, o que impacta o funcionamento dessa importante atração turística.

O prefeito Guto Volpi (PL) reforçou o compromisso com a conclusão do mirante, destacando a revitalização dos pontos turísticos como uma das prioridades de sua gestão.