SP faz força-tarefa de combate à dengue em Ibitinga, Matão, Tupã, Mogi-Guaçu e Estiva Gerbi

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) tem intensificado suas ações no combate à dengue, concentrando esforços nas regiões com maior prevalência da doença. No dia 26 de abril, equipes de saúde realizaram visitas às cidades de Ibitinga e Matão, localizadas na região de Araraquara, reforçando a colaboração entre o Governo do Estado, prefeitos e secretários municipais no enfrentamento das arboviroses.

Na continuidade da força-tarefa, atividades estão programadas para o dia 27 de abril em Tupan, na região de Marília, além das cidades de Mogi-Guaçu e Estiva Gerbi, situadas na região de São João da Boa Vista.

As visitas realizadas em Matão e Ibitinga contaram com a presença de representantes da Coordenadoria de Controle de Doenças (CCD), Coordenadoria de Regiões de Saúde (CRS), Grupos de Vigilância Epidemiológica (GVE), Departamentos Regionais de Saúde (DRS) e do Conselho de Secretários Municipais de Saúde (COSEMS). O objetivo foi avaliar as estratégias adotadas pelos municípios para o controle do mosquito Aedes aegypti e o atendimento à população afetada.

Durante a ação, foram discutidas medidas já em andamento que visam a redução dos casos de dengue. Em Matão, a equipe técnica visitou a Unidade Básica de Saúde (UBS) do Bairro Alto, onde são oferecidos serviços de hidratação aos pacientes.

A coordenadora em Saúde da CCD, Regiane de Paula, enfatizou a importância dessas ações: “A presença em municípios como Ibitinga e Matão nos permite monitorar as necessidades locais e formular estratégias conjuntas para o combate à dengue. É crucial ressaltar que 75% dos criadouros estão dentro das residências; portanto, a colaboração da população é fundamental para eliminar o mosquito transmissor da doença.”

A SES-SP realiza um monitoramento contínuo do cenário da dengue e outras arboviroses no estado, utilizando indicadores significativos para avaliar o comportamento epidemiológico. As informações sobre os resultados e os municípios em situação crítica são constantemente atualizadas e disponibilizadas por meio do portal dengue.saude.sp.gov.br.

Iniciativas Financeiras

No início deste ano, o Governo do Estado anunciou a criação do Centro de Operações Emergenciais (COE) para combater o Aedes aegypti, além da antecipação do valor de R$ 228 milhões do Incentivo à Gestão Municipal (IGM SUS Paulista) aos 645 municípios paulistas. As cidades de Matão e Ibitinga receberam mais de R$ 420 mil e cerca de R$ 305 mil respectivamente, para as ações contra a dengue.

Declaração de Emergência

Em resposta ao agravamento da situação epidemiológica da dengue, o Governo do Estado decretou emergência em saúde pública. Esta medida foi anunciada pelo secretário estadual da Saúde, Eleuses Paiva, durante uma reunião do COE para arboviroses na capital paulista.

O secretário também revelou um aumento no financiamento destinado às internações hospitalares relacionadas à dengue. O incremento de 20% no teto do MAC (Média e Alta Complexidade) impactará diretamente na assistência oferecida por hospitais e unidades conveniadas ao SUS em todo o estado.

Além disso, foi anunciado um investimento adicional de R$ 3 milhões para a aquisição de 100 novos equipamentos portáteis de nebulização e mais 10 unidades para nebulização ambiental. Com isso, o Governo do Estado disponibiliza um total de 730 máquinas portáteis e 55 equipamentos pesados voltados ao combate ao mosquito transmissor da dengue.

Diante desse cenário epidemiológico crítico, a SES também investiu na compra de medicamentos essenciais como sais de reidratação oral, soro fisiológico e antitérmicos para o tratamento dos pacientes. Um reforço significativo foi feito no estoque com 32 milhões desses itens visando apoiar os municípios que enfrentam dificuldades no abastecimento das unidades de saúde.