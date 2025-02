SP já promoveu mais de 1,3 milhão de ações de combate à dengue nos primeiros meses de 2025

A Prefeitura de São Paulo tem promovido uma série de iniciativas para prevenir e conscientizar a população sobre a dengue, totalizando 1.322.340 ações nos primeiros meses de 2025. A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) tem intensificado esses esforços, especialmente na semana que antecede o Carnaval, com a campanha intitulada “Carnaval sem Dengue”.

As Unidades de Vigilância em Saúde (Uvis) têm implementado um conjunto abrangente de atividades voltadas para o controle e a prevenção da dengue. Entre essas atividades, destacam-se as visitas domiciliares, a nebulização em áreas afetadas, a eliminação de criadouros do mosquito transmissor e a aplicação de larvicidas em locais estratégicos. Desde o início das ações, foram realizados mais de 150 mil bloqueios com nebulização e eliminados cerca de 270 mil focos do mosquito.

Com o uso de tecnologia, a capital paulista também conta com cinco drones equipados para dispersar larvicidas em regiões de difícil acesso, além de uma frota de 209 veículos dedicados ao combate à dengue. Nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), a campanha “Todos Contra a Dengue” visa educar a população sobre a importância da eliminação dos criadouros, os sintomas da doença e as medidas a serem tomadas em caso de suspeita.

Até o momento, mais de 570 mil imóveis foram visitados por agentes de saúde, que fornecem informações sobre prevenção e trabalham na erradicação dos focos do mosquito transmissor.

No período entre 24 e 28 de fevereiro, as ações foram particularmente intensificadas em função do “Carnaval sem Dengue”, com um foco especial na mobilização da comunidade. As Coordenadorias Regionais de Saúde (CRSs) estão promovendo diversas atividades educativas para engajar o público na prevenção da dengue.

As atividades incluem brincadeiras lúdicas sobre como evitar criadouros e exposições que demonstram os equipamentos utilizados no combate ao mosquito. Por exemplo, no Terminal de Ônibus Parque Dom Pedro II, estão previstas ações até sexta-feira (28). Outras intervenções ocorrerão no Mercado Municipal do Tucuruvi e em terminais da zona sul, como o Grajaú.

Além das ações em pontos estratégicos da cidade, as UBSs continuam realizando oficinas e rodas de conversa para discutir os sintomas da dengue e a importância do atendimento médico e da eliminação dos criadouros. As equipes das Uvis estão focadas na implementação rigorosa das medidas necessárias para controlar a população do mosquito transmissor.

No que diz respeito à vacinação, está disponível para crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos que residem ou estudam na cidade. O esquema vacinal consiste em duas doses: a primeira dose é seguida por uma segunda dose três meses depois. Até agora, foram recebidas 600 mil doses da vacina contra a dengue, com 279.290 primeiras doses (D1) e 141.022 segundas doses (D2) já aplicadas. A cobertura vacinal está em 41,63% para D1 e 21,02% para D2, visando alcançar uma imunização completa de 90% desse público-alvo.

Para garantir que a vacinação alcance todos os jovens elegíveis, as UBSs realizam busca ativa nas comunidades por meio de visitas domiciliares, atendimentos durante consultas médicas e campanhas educativas. A vacina está disponível nas UBSs durante toda a semana em horários convenientes para facilitar o acesso da população.

Os responsáveis legais devem acompanhar os jovens até as unidades para facilitar o processo vacinal, portando documentos necessários como identidade com foto e comprovante de residência ou escolaridade.