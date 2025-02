Governo de São Paulo intensifica combate à dengue e conscientiza a população

O Governo do Estado de São Paulo tem redobrado esforços para combater a dengue, intensificando campanhas de conscientização sobre a importância da eliminação de focos do mosquito Aedes aegypti. As autoridades ressaltam que essa medida é crucial, especialmente durante os períodos quentes e chuvosos, como os experimentados nas últimas semanas.

Cristiano Kenji Iwai, subsecretário de Recursos Hídricos e Saneamento da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), enfatiza que o manejo correto dos resíduos sólidos é fundamental para a prevenção da dengue e outras enfermidades. Ele alerta que o descarte inadequado de itens como garrafas e pneus pode gerar acúmulos de água, criando condições favoráveis para a reprodução do mosquito.

“O descaso com o lixo que acumulam água representa um grande risco. A responsabilidade no descarte é uma questão coletiva, onde cada cidadão deve ter consciência de seu papel na luta contra a dengue”, afirma Iwai.

O subsecretário recomenda que todos os resíduos sejam devidamente acondicionados em sacos fechados antes de serem enviados para a coleta pública, assegurando que o descarte seja feito de maneira ambientalmente adequada.

Historicamente, o Aedes aegypti tem se adaptado às áreas urbanas, aumentando sua eficiência reprodutiva em ambientes residenciais. Esse mosquito, ativo durante o dia, alimenta-se principalmente ao amanhecer e ao entardecer e reproduz-se em água limpa e estagnada, que pode ser encontrada em recipientes dentro e fora das residências.

Com o início das chuvas na primavera e verão, observa-se um aumento no número de casos de dengue, especialmente entre outubro e maio, período considerado sazonal para a doença.

Ações nos Parques Estaduais Urbanos

Os Parques Estaduais Urbanos sob a gestão da Semil são alvo de atenção especial nesta época do ano devido à sua ampla área aberta, propensa à presença do mosquito. Medidas preventivas estão sendo implementadas para minimizar os riscos. Ana Seabra, coordenadora da Coordenadoria de Parques e Parcerias, destaca: “Para prevenir a dengue, é essencial eliminar qualquer foco de água parada e usar repelente. A colaboração da comunidade é vital para manter as áreas urbanas protegidas.”

Prevenção e Cuidados

A Semil orienta que uma inspeção cuidadosa em casa pode levar menos de 15 minutos e é capaz de eliminar recipientes que acumulam água parada. A população deve estar vigilante e realizar verificações frequentes em suas residências e arredores.

Além disso, é fundamental que os cidadãos estejam atentos aos sintomas da dengue – febre alta, dores no corpo e articulações, dor atrás dos olhos e manchas vermelhas na pele – e procurem atendimento médico imediatamente ao suspeitar da doença.