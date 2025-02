Verão e Dengue: Entenda como o calor aumenta os casos da doença

As condições climáticas, com chuvas intensas e temperaturas elevadas, têm potencializado a proliferação do mosquito Aedes aegypti, vetor da dengue. Segundo a Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde (UNA-SUS), a combinação de calor e umidade favorece a eclosão dos ovos desse mosquito, que podem permanecer inativos por longos períodos. A época do verão, particularmente entre novembro e maio, é marcada pelo aumento significativo nos casos da doença em diversas regiões do Brasil.

Dados do Ministério da Saúde indicam que a dengue se destaca como a arbovirose urbana mais comum nas Américas, com uma prevalência acentuada no território brasileiro. A transmissão ocorre por meio da picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti, que possui quatro sorotipos distintos: DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4.

A principal causa para o crescimento da população de mosquitos é o acúmulo de água parada, um fator que contribui diretamente para a disseminação da dengue. Portanto, o Ministério da Saúde recomenda a eliminação de qualquer recipiente que possa acumular água em residências e áreas urbanas, visto que os ovos podem sobreviver até um ano no ambiente.

Os sintomas associados à dengue variam em intensidade. De acordo com as diretrizes do Ministério da Saúde, os sinais mais comuns incluem febre alta (acima de 38°C) que se inicia abruptamente e pode persistir de dois a sete dias. Outros sintomas frequentemente relatados são dores de cabeça, dores musculares e articulares, fraqueza, dor atrás dos olhos e erupções cutâneas.

É importante também estar atento aos sinais de alarme, que indicam possíveis complicações graves. Esses sinais incluem:

Dores abdominais intensas;

Vômitos persistentes;

Alteração no estado mental;

Hemorragias;

Desidratação severa.

O período crítico da doença ocorre entre o terceiro e o sétimo dia após o início dos sintomas, quando o declínio da febre pode ser observado. A presença de sinais de alarme nesta fase requer atenção imediata para evitar o agravamento do quadro clínico.

No que diz respeito ao tratamento da dengue, o Ministério da Saúde sugere cuidados específicos para casos leves. Entre as orientações estão:

Hidratação adequada;

Uso de analgésicos como paracetamol;

Repouso.

No entanto, pacientes com sinais de alarme ou condições graves necessitam de internação para monitoramento e tratamento adequado. É relevante ressaltar que ainda não existe um tratamento antiviral específico para a dengue; contudo, a maioria dos casos leves apresenta cura espontânea em até 10 dias.