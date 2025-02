Brasil encerrou janeiro com mais de 180 mil casos de dengue

O início do ano de 2025 trouxe à tona uma preocupação crescente com os casos de dengue no Brasil, onde foram contabilizados até agora 170.376 casos prováveis da doença. Além disso, o país lamenta a confirmação de 38 mortes e investiga outras 201 mortes relacionadas à dengue. As informações foram extraídas do Painel de Monitoramento de Arboviroses do Ministério da Saúde, que revelou um coeficiente de incidência de 80,1 casos para cada 100 mil habitantes.

A análise dos dados revela que a maioria dos casos prováveis se concentra entre mulheres, totalizando 54%, enquanto os homens representam 46%. Quanto à cor da pele dos pacientes afetados, 51,3% são brancos, 32,4% pardos, 4,4% negros e 1,1% amarelos. Os grupos etários mais atingidos são aqueles na faixa dos 20 aos 49 anos.

No que diz respeito à distribuição geográfica dos casos, São Paulo lidera com um total alarmante de 100.025 registros, seguido por Minas Gerais com 18.402, Paraná com 9.424 e Goiás com 8.683. Quando se observa o coeficiente de incidência por estado, o Acre destaca-se com a maior taxa, atingindo 391,9 casos para cada 100 mil habitantes. São Paulo (217,6), Mato Grosso (193,9) e Goiás (118,1) também apresentam índices preocupantes.

A situação na Região Norte do Brasil apresenta estabilidade em comparação ao ano anterior, segundo dados recentes do Ministério da Saúde. O Nordeste mostra uma leve diminuição nos casos relatados. Em contrapartida, as regiões Centro-Oeste e Sul registraram uma significativa redução no número de ocorrências, especialmente devido à queda observada no Distrito Federal e nos estados de Goiás, Paraná e Santa Catarina.

O secretário-adjunto de Vigilância em Saúde e Ambiente, Rivaldo Venâncio, expressou sua preocupação com a situação no Sudeste. “Embora os números pareçam tranquilos semanalmente, quando analisamos São Paulo mais detalhadamente, notamos que o número de casos dobrou em relação ao ano passado”, afirmou. Ele alertou ainda para a quantidade elevada de óbitos confirmados e em investigação no estado.

Comparando os dados atuais com os do mesmo período em 2024, São Paulo passou de cerca de 50 mil casos nas primeiras quatro semanas para quase 100 mil em 2025. Em contraste, Minas Gerais experimentou uma diminuição drástica de aproximadamente 85%, reduzindo seus registros de 123 mil para apenas 16 mil.

Outro fator apontado por Rivaldo para o aumento dos casos é a circulação do sorotipo 3 da dengue no Brasil. Ele observou que essa variante tem se espalhado principalmente pelo Sudeste e algumas áreas do Paraná desde julho do ano passado. “Em localidades ainda não afetadas pelo sorotipo 3, é apenas questão de tempo até que sejam registradas ocorrências”, concluiu o secretário.