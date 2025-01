Aumento dos casos de dengue alerta para a importância da testagem da doença

O Brasil apresentou em 2024 a maior epidemia de dengue da história. Segundo dados do Ministério da Saúde, no período foram registrados mais de 6,6 milhões de casos prováveis e mais de 6 mil mortes. Só este ano, já foram contabilizados mais de 101 mil casos prováveis da doença e 15 mortes confirmadas.

A importância da testagem para o tratamento imediato

Para combater o avanço da doença, que pode ser confundida com outras de sintomas semelhantes, a testagem é fundamental para o início imediato de um tratamento mais assertivo.

“Os testes rápidos representam um importante apoio para a detecção da dengue em estágio inicial e aplicação de um tratamento eficaz contra a doença, diminuindo seu agravamento e até o número de óbitos. Felizmente, o brasileiro tem aderido à cultura da testagem. Desde o início do ano, a MedLevensohn comercializou mais de 1 milhão de unidades de testes rápidos para a dengue, 52% a mais do que o mesmo período no ano anterior”, menciona Fernando Marinheiro, Diretor Comercial e de Marketing da MedLevensohn.

Os tipos de testes rápidos da MedLevensohn

A linha de testes rápidos da companhia, a MedTeste, oferece três tipos de testes rápidos para dengue, que são de uso restrito em clínicas, farmácias, laboratórios e hospitais: o MedTeste Dengue IgG/IgM, que faz a detecção qualitativa dos anticorpos IgG e IgM contra o vírus da dengue, auxiliando no diagnóstico de infecção primária e secundária pelo vírus; o MedTeste Dengue Ab e Ag Combo, que detecta qualitativamente os anticorpos IgG e IgM e do antígeno NS1 do vírus causador da doença; e o MedTeste Dengue NS1, que detecta qualitativamente o antígeno NS1 do vírus da dengue.

Os testes rápidos MedTeste agilizam o diagnóstico e, consequentemente, o tratamento médico mais indicado e são eficazes em diferentes períodos da doença. “Recomenda-se realizar os testes que detectam os anticorpos IgG e IgM a partir do quinto dia do início dos sintomas e, o que detecta o antígeno NS1 deve ser realizado entre o primeiro e quinto dia depois do aparecimento. Já o Ab e Ag Combo realiza a detecção logo no primeiro dia e em qualquer estágio da doença”, diz Alexandre Chieppe, consultor técnico da MedLevensohn.