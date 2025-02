Mauá reforça que a vacina é importante aliada no combate à dengue e a febre amarela

A vacina continua sendo uma ferramenta fundamental no combate às arboviroses, como a dengue e a febre amarela. No entanto, outras medidas preventivas também são essenciais, como o uso de repelentes e a eliminação de água limpa e parada, que serve de criadouro para o mosquito Aedes aegypti. Por isso, a Secretaria Municipal de Saúde de Mauá continua monitorando permanentemente.

Embora não haja, até o momento, um aumento expressivo de casos que justifique a adoção de medidas emergenciais, a prevenção segue como prioridade. Desde dezembro, tem sido realizada a busca ativa de crianças e adolescentes aptos a se vacinar, além de outras medidas para evitar um crescimento significativo no número de casos.

Para que a mobilização seja constante, ainda segundo a secretaria de Saúde, cada Unidade Básica de Saúde (UBS) realizará uma ação intensiva por mês, totalizando 23 iniciativas mensais. Entre as atividades planejadas estão palestras em escolas e associações comunitárias, apresentações teatrais, visitas a pontos estratégicos e abordagem casa a casa em áreas que não são cobertas diretamente pelas UBS. A ação ganhou o título de Projeto Dia D no Território e já foi realizada na região da Vila Assis Brasil, Jardim Kennedy e na Estrada do Carneiro.

A população deve continuar colaborando na eliminação de focos do mosquito, utilizando repelentes e mantendo os calendários de vacinação em dia. A prevenção é a melhor estratégia para evitar surtos e garantir a segurança de todos.

Esquema vacinal e público-alvo da vacina contra a Dengue

Atualmente, as vacinas disponíveis em Mauá tem data de validade entre sete meses e um ano. Por isso, neste momento, a cidade vai manter o esquema vacinal, tendo como público-alvo, crianças e adolescente de 10 a 14 anos, com intervalo de três meses entre as doses. As aplicações são feitas nas 23 Unidades Básicas de Saúde (UBS) da cidade, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Graças ao empenho das ações da secretaria de Saúde, principalmente de busca ativa, o mês de janeiro de 2025 foi o que registrou o maior número de vacinas aplicadas (1332 doses), desde o início da campanha em junho de 2024.

Fique atento ao esquema vacinal contra a Febre amarela

No esquema vacinal atual, as crianças menores de 5 anos devem receber uma dose aos nove meses de idade e uma segunda dose aos quatro anos de idade. A partir de 5 anos de idade, a dose é única.

No caso de pessoas que viajarem a locais onde há maior incidência de casos, e haja recomendação de tomar a vacina antes, o início da proteção ocorre entre o oitavo e o décimo dia após a administração do imunizante. Por isso, a vacinação para viajantes deve ser realizada pelo menos com 10 dias de antecedência. O prazo de 10 dias de antecedência não se aplica para a revacinação.

As aplicações também são feitas nas 23 Unidades Básicas de Saúde (UBS) da cidade, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.