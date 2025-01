Defesa Civil intensifica combate à dengue e mobiliza ação na Grande SP

Nesta sexta-feira, dia 24, a cidade de Caieiras recebeu a ação intitulada “Defesa Civil nas Cidades no Combate à Dengue”, uma iniciativa destinada a intensificar as medidas de combate ao mosquito Aedes aegypti, conhecido transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya. Esta ação é parte das estratégias implementadas pelo Governo de São Paulo através do Centro de Operações de Emergências (COE).

O evento teve como ponto de partida a Praça Emancipação Prefeito Gino Dartora, localizada nas proximidades da estação da Linha 7-Rubi da CPTM. A partir desse local, equipes especializadas deram início às atividades de conscientização e monitoramento, além da eliminação de possíveis criadouros do mosquito na região.

A ação foi apoiada por agentes do Controle de Zoonoses e pelas Defesas Civis tanto do Estado quanto do Município de Caieiras, além de contar com a colaboração dos municípios que fazem parte do CIMBAJU (Consórcio Intermunicipal dos Municípios da Bacia do Juqueri), que inclui Cajamar, Francisco Morato, Franco da Rocha e Mairiporã.

O principal objetivo dessas ações é diminuir os focos do Aedes aegypti, exterminar os mosquitos adultos e aumentar a conscientização da população sobre a importância da prevenção. Durante a operação, foram realizadas visitas domiciliares com inspeções em quintais, calhas, vasos e caixas d’água, onde criadouros identificados foram eliminados imediatamente. Imóveis em condições críticas foram registrados para futuras inspeções. A limpeza de espaços públicos, incluindo praças e terrenos baldios, também foi realizada para remover detritos que possam acumular água.

A nebulização, comumente conhecida como fumacê, foi aplicada em áreas consideradas de maior risco para a proliferação do mosquito. Os moradores foram previamente notificados para que mantivessem portas e janelas abertas durante o processo. Simultaneamente, agentes distribuíram materiais educativos em locais estratégicos como semáforos e entradas de estabelecimentos comerciais, orientando a população sobre medidas preventivas contra o acúmulo de água parada.

O combate ao Aedes aegypti é especialmente crucial durante o período chuvoso, quando os índices de proliferação aumentam consideravelmente. De acordo com a Defesa Civil, mais de 80% dos criadouros estão situados dentro das residências, destacando a necessidade da colaboração ativa dos cidadãos. “A participação de cada pessoa é fundamental para diminuir os casos de dengue e proteger a saúde da comunidade”, afirmou Tenente Coronel Claudia Bemi, Diretora da Defesa Civil estadual.