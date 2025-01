Dicas para proteção e combate ao mosquito Aedes aegypti

O calor intenso e as chuvas frequentes que marcam o verão no Brasil criam condições ideais para o acúmulo de água parada, favorecendo a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como Dengue, Chikungunya, Zika e Febre Amarela.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS¹), o Brasil registrou 6,3 milhões de casos prováveis de Dengue em 2024, dos quais mais de 3 milhões foram confirmados, colocando o país no topo do ranking global de notificações.

Pensando nisso, Mat Inset, marca de inseticidas da Flora, apresenta dicas simples e práticas para ajudar na proteção de casas e famílias contra o Aedes aegypti, especialmente neste período. Confira:

1 – Cuidado com a água parada

O combate à Dengue começa dentro de casa. O mosquito Aedes aegypti se reproduz em locais com água limpa e parada. Por isso, é essencial eliminar potenciais criadouros, como pratinhos de plantas, calhas e ralos entupidos e caixas d’água mal vedadas. Certifique-se de descartar adequadamente objetos que podem acumular água, como pneus, garrafas e copos descartáveis. Tampe barris, lixeiras e mantenha seu quintal limpo de entulhos.

2 – Proteja sua casa

Além de eliminar focos de água parada, o uso de inseticidas é um grande aliado na proteção. A linha de aerossóis Multi Inseticidas à base d’água de Mat Inset, possui eficácia comprovada e eliminam com apenas um jato² o mosquito Aedes aegypti, disponíveis nas variantes Original, Aquatech, Óleo de Citronela e Óleo de Eucalipto. O Repelente Elétrico Líquido oferece proteção de 45 noites³, já o Repelente Elétrico Pastilha oferece proteção de até 12 horas⁴.

3 – Proteja a si mesmo

Caso existam focos de dengue em sua região, entre em contato com as autoridades locais para ações mais amplas. Além disso, o Brasil oferece a vacina contra a dengue no SUS para jovens de 10 a 14 anos, e ela também está disponível em clínicas particulares para quem tem entre 4 e 60 anos.

Outra medida complementar é o uso de repelentes corporais, que ajudam a prevenir picadas. Ao aplicá-los, certifique-se de passar o produto por último, após hidratantes ou protetores solares. Reaplique conforme indicado no rótulo.

4 – Mantenha a higiene e vedação de ralos

Ralos são locais que podem acumular água facilmente, especialmente em áreas externas e em banheiros. Mantenha os ralos tampados ou utilize telas de proteção para evitar que os mosquitos se reproduzam nesses locais.

5 – Utilize telas de proteção em portas e janelas

Para completar a proteção e evitar que os mosquitos entrem em casa, instale telas em portas e janelas. Essa medida simples ajuda a impedir o acesso do mosquito ao interior do ambiente, aumentando a proteção da família.

Disclaimer:

¹ Dados Organização Mundial da Saúde (OMS), 2024

² Aplicação direta contra o Aedes aegypti

³ Para que o refil líquido dure 45 noites, mantenha o aparelho elétrico Mat Inset ligado por até 8 horas por noite, e desligue-o durante o dia

⁴Cada pastilha é eficiente por 12 horas de uso, quando usado no aparelho elétrico Mat Inset. Após esse período, substitua o refil.