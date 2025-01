Aumento de casos de dengue DENV3 gera alerta em todo o Brasil

Recentemente, o Brasil tem enfrentado um crescimento alarmante nos casos de dengue associados ao sorotipo DENV3, com os estados de São Paulo, Minas Gerais, Amapá e Paraná destacando-se como as regiões mais afetadas. Este aumento acende um sinal de alerta para os serviços de saúde em todo o território nacional, especialmente após um ano de 2024 marcado por recordes na detecção da doença.

O mosquito Aedes aegypti, vetor responsável pela transmissão da dengue, foi observado em diversas localidades, incluindo o estado de Pernambuco, onde a Fiocruz realiza pesquisas sobre sua ecologia e taxonomia.

De acordo com informações do Ministério da Saúde, o sorotipo DENV3 começou a se espalhar de forma significativa nas últimas semanas de dezembro de 2024. Este sorotipo representa 31,8% dos casos registrados no Amapá, seguido por 28,7% em São Paulo, 18,2% em Minas Gerais e 9,3% no Paraná. O cenário é preocupante em comparação com outros sorotipos como DENV1 e DENV2.

Especialistas na área da infectologia alertam que a alta taxa de crescimento do DENV3 pode resultar em uma escalada no número de infecções em um curto período. “Uma parte considerável da população não desenvolveu imunidade contra este sorotipo devido à sua circulação baixa nos últimos anos“, explica a professora Maria Anice Mureb Sallum da USP, que possui vasta experiência na pesquisa sobre mosquitos vetores.

A situação é ainda mais crítica considerando que desde 2008 o DENV3 não circulava com intensidade no Brasil. As autoridades de saúde enfatizam que a combinação do fenômeno climático El Niño e a presença simultânea dos quatro sorotipos do vírus favorecem o aumento das arboviroses, incluindo a dengue.

Compreendendo os Sorotipos da Dengue

A dengue é provocada pelo vírus transmitido pela picada do mosquito Aedes aegypti e possui quatro sorotipos: DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4. Cada indivíduo pode contrair a dengue até quatro vezes ao longo da vida devido à especificidade da imunidade conferida por cada sorotipo.

No Brasil, os sorotipos DENV1 e DENV2 são considerados endêmicos; no entanto, todos os quatro foram identificados em circulação durante 2024. Essa situação aumenta a suscetibilidade à reinfecção entre aqueles que já tiveram dengue anteriormente.

Vacinas e medidas preventivas

A vacina Qdenga contra a dengue foi incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS) em dezembro de 2023 e é eficaz contra o DENV3. No entanto, sua aplicação prioriza crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos devido à maior taxa de hospitalizações nessa faixa etária. Até o momento, não há planos para ampliar a vacinação para pessoas acima dos 60 anos.

Embora a vacinação seja uma ferramenta importante no combate à dengue, as medidas preventivas permanecem cruciais. Isso inclui a eliminação dos criadouros do mosquito Aedes aegypti através da remoção de água parada e limpeza adequada de reservatórios.

Expectativas para 2025

Para o ano de 2025, as previsões indicam que estados como São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná devem continuar enfrentando altos índices de dengue. Especialistas pedem uma vigilância mais rigorosa não apenas em relação aos casos clínicos, mas também sobre os mosquitos transmissores para melhor compreender a dinâmica da transmissão do vírus.

Sintomas e acompanhamento

Os sintomas da dengue se mantêm consistentes entre os diferentes sorotipos. Entre eles estão febre alta repentina, dor intensa atrás dos olhos e dores musculares. É fundamental que indivíduos com sintomas procurem atendimento médico para diagnóstico adequado.

A gravidade da doença pode variar e requer atenção especial para sinais de alarme como dor abdominal intensa ou sangramentos. O monitoramento contínuo e a adoção de medidas preventivas são essenciais para conter o avanço da dengue no Brasil.