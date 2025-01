Dengue: Brasil registra 21 mortes em 2025 e campanhas de vacinação enfrentam desafios

De acordo com o painel de monitoramento do Ministério da Saúde, o Brasil contabilizou até esta segunda-feira (27) um total de 21 mortes relacionadas à dengue no ano de 2025. Desses óbitos, aproximadamente dois terços ocorreram no estado de São Paulo, onde a Secretaria Estadual de Saúde está promovendo uma campanha voltada para a vacinação de grupos considerados vulneráveis. No entanto, a adesão à imunização tem sido aquém do esperado, especialmente entre os jovens na faixa etária de 10 a 14 anos, que compõem o público-alvo da iniciativa.

Os dados indicam que o país registrou pouco mais de 139 mil casos prováveis da doença, sendo que 82 mil desses casos foram notificados em território paulista. Além disso, há atualmente 160 mortes em investigação que levantam suspeitas de dengue, com 114 delas ocorrendo em São Paulo. O monitoramento realizado pela Secretaria de Saúde do estado reporta que, até o momento, foram confirmados apenas 7 óbitos entre os 81.950 casos prováveis, enquanto outros 121 estão sob investigação.

A situação é preocupante, especialmente considerando que 37 municípios estão enfrentando Emergência em decorrência da epidemia. Entre eles, destacam-se Jacareí e Mira Estrela, ambos localizados no interior paulista, que se encontram em estado de Emergência desde janeiro de 2024. O governo do estado continua a trabalhar para conter a disseminação da doença e incentivar a vacinação entre a população.