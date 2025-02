Governo de São Paulo Intensifica ações contra dengue em cidades críticas

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) lançou uma força-tarefa direcionada às localidades com os mais altos índices de dengue. Na última terça-feira (25), a iniciativa foi implementada nas cidades de Porto Ferreira e Descalvado, na região de Araraquara, em resposta ao aumento significativo de casos.

Essa ação integra um conjunto abrangente de estratégias desenvolvidas pelo Governo de São Paulo em parceria com prefeitos e secretários municipais, visando o combate eficaz às arboviroses em todo o estado.

As visitas técnicas são realizadas por equipes que incluem representantes da Coordenadoria de Controle de Doenças (CCD), da Coordenadoria de Regiões de Saúde (CRS), dos Grupos de Vigilância Epidemiológica (GVE), dos Departamentos Regionais de Saúde (DRS) e do Conselho de Secretários Municipais de Saúde (COSEMS). O objetivo é analisar as áreas com deficiências nos serviços, tanto no que diz respeito aos óbitos quanto no acesso ao atendimento.

Regiane de Paula, coordenadora da saúde da CCD, ressaltou: “Nosso objetivo é fazer recomendações que aprimorem a qualidade do atendimento municipal e desenvolver ações conjuntas para fortalecer o combate à dengue”.

A SES-SP mantém um monitoramento contínuo da situação da dengue e outras arboviroses no estado, levando em conta indicadores cruciais para avaliar o progresso da epidemia. Os dados e informações sobre os municípios em estado crítico são frequentemente atualizados e disponibilizados ao público através do portal dengue.saude.sp.gov.br.

No dia seguinte, quarta-feira (26), a força-tarefa estará presente em Matão e Ibitinga, na mesma região, além de Campos Novos Paulista, na área de Marília. As ações continuarão na quinta-feira (27) em Tupã, também em Marília, assim como em Mogi Guaçu e Estiva Gerbi, na região de São João da Boa Vista.

Além dessas iniciativas, o Governo do Estado anunciou a criação do Centro de Operações de Emergências (COE) para combater o Aedes aegypti e destinou R$ 228 milhões do Incentivo à Gestão Municipal (IGM SUS Paulista) para todos os 645 municípios do estado. Porto Ferreira recebeu mais de R$ 284 mil e Descalvado aproximadamente R$ 170 mil para auxiliar nas ações contra a dengue.

Em resposta à gravidade da epidemia, foi decretada uma emergência em saúde pública no Estado. A decisão foi comunicada pelo secretário Eleuses Paiva durante uma reunião do COE dedicada às arboviroses na capital paulista.

Paiva também anunciou um aumento no financiamento destinado a internações relacionadas à dengue. Com um acréscimo de 20% no teto do MAC (Média e Alta Complexidade), espera-se que essa medida beneficie diretamente a assistência prestada por hospitais e unidades conveniadas ao SUS em todo o estado.

Outra ação significativa inclui um investimento de R$ 3 milhões para adquirir 100 novos equipamentos de nebulização portátil e 10 para nebulização ambiental. Atualmente, o Governo dispõe de 730 máquinas portáteis e 55 pesadas para combater o mosquito transmissor da dengue.

Além disso, a SES-SP investiu na compra de medicamentos essenciais, como sais de reidratação oral, soro fisiológico e antitérmicos. Foram reforçados os estoques com 32 milhões desses itens para garantir apoio aos municípios que enfrentam dificuldades no fornecimento nas unidades de saúde.