São Paulo Enfrenta Aumento de Casos de Dengue com Estado de Emergência em Vários Municípios

No início de 2025, a Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo (SES-SP) reportou que 21 municípios do estado já decretaram estado de emergência devido ao surto de dengue. As cidades afetadas incluem Dirce Reis, Espírito Santo do Pinhal, Estrela D’Oeste, Glicério, Guarani D’Oeste, Igaratá, Indiaporã, Jacareí, Marinópolis, Mira Estrela, Ouroeste, Paraibuna, Populina, Potirendaba, Ribeira, Rubineia, São Francisco, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Tambaú e Tanabi.

Entre os dias 29 de dezembro de 2024 e 11 de janeiro de 2025, as duas primeiras semanas epidemiológicas do ano mostraram um aumento significativo no número de casos. O Painel de Arboviroses – Dengue do Núcleo de Informações Estratégicas em Saúde (NIES) registrou 18.100 casos prováveis da doença no estado paulista, sendo 4.340 confirmados. Embora não tenha havido mortes confirmadas até o momento, existem 30 óbitos que estão sob investigação.

Comparando com o mesmo período do ano anterior, os números revelam um crescimento alarmante. Em 2024 foram contabilizados 16.393 casos prováveis e 16.059 confirmados com dez mortes. Já em 2023, as duas primeiras semanas apresentaram apenas 5.203 casos prováveis e quatro mortes confirmadas.

A SES-SP destacou que está monitorando constantemente a situação da dengue e outras arboviroses no estado, utilizando indicadores essenciais para avaliar a gravidade da epidemia.

O aumento dos casos de dengue em todo o Brasil foi drástico em 2024, com um crescimento de 316% em relação ao ano anterior. Ao final do ano passado, foram registrados 5.866.634 casos confirmados e mais de 6.000 mortes atribuídas à doença. Em contraste, em 2023 o total foi bem menor: 1.408.685 casos e 1.179 óbitos.

A cidade de São Paulo também enfrentou um dos piores surtos dos últimos dez anos, contabilizando 623.437 casos e 475 mortes. Além disso, há outros 4.606 casos e 235 óbitos ainda em investigação.

No total estadual para o ano de 2024 foram registrados impressionantes 2.129.620 casos confirmados e 2.067 mortes relacionadas à dengue.

Recentemente, o Ministério da Saúde informou que São Paulo é um dos seis estados sob monitoramento devido ao potencial aumento na incidência da dengue em 2025. Os estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Tocantins, Mato Grosso do Sul e Paraná também estão sendo acompanhados por apresentarem sinais de aumento nos infecções.

A pasta assegurou que todas as regiões receberão suporte para controle da doença: “Esses estados apresentam sinais de aumento nas infecções”, declarou em nota.

Dados mais recentes do Painel de Monitoramento de Arboviroses indicam que até agora foram contabilizados cerca de 7.300 casos prováveis em São Paulo, com 14 mortes sob investigação. Quando questionado sobre a diferença entre os dados estaduais e federais, o ministério explicou que essas discrepâncias podem ser atribuídas a atrasos na coleta e consolidação das informações além das metodologias distintas utilizadas para classificação dos casos.

Com a chegada do verão — marcada por chuvas intensas e altas temperaturas — é previsto um aumento no número de casos em comparação aos anos anteriores. O fenômeno climático El Niño pode ser um dos principais responsáveis por essa elevação ao criar condições favoráveis à reprodução do mosquito Aedes aegypti.

Cientistas já identificaram uma correlação entre a infestação do Aedes aegypti e fenômenos climáticos; ambientes com temperaturas superiores a 23,3°C e chuvas acima de 153 milímetros apresentaram maior presença das larvas do mosquito.

A vacinação contra a dengue também avança no país; na última quinta-feira (9), o Ministério da Saúde anunciou a aquisição de 9,5 milhões de doses da vacina Qdenga da fabricante Takeda. Até agora, já foram entregues 5,5 milhões às unidades federativas com foco na imunização das crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos.

Diante das limitações na produção da vacina pela empresa fornecedora, a distribuição será restrita a este grupo etário específico.

No mesmo dia da divulgação da compra das vacinas foi inaugurado um Centro de Operações de Emergência (COE) para Dengue e outras Arboviroses como parte das ações preventivas. O novo plano nacional contra dengue e outras arboviroses contará com um investimento significativo de R$ 1,5 bilhão para ações entre os anos de 2024 e 2025.

Ainda segundo dados recentes do ministério até o último dia nove deste mês foram notificados aproximadamente 16.300 casos prováveis no país com investigações em andamento sobre16 óbitos relacionados à dengue.