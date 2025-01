“Bare, Uma Ópera Pop” chega ao palco do Marte Hall, em São Paulo

Chegando com força ao palco do Marte Hall, em São Paulo, no dia 1º de abril de 2025, “Bare, uma Ópera Pop” se prepara para conquistar o público brasileiro com uma experiência que une música, emoção e reflexão. Para dar início à contagem regressiva e fazer uso de uma linguagem visual cinematográfica, a produção acaba de lançar um teaser envolvente, que revela os primeiros nomes do elenco e marca a abertura das vendas de ingressos, que podem ser adquiridos pelo site ou bilheteria local.

Com uma trilha sonora de rock contemporâneo e letras profundas, o musical promete impactar e jogar luz em temas universais, como identidade, sexualidade, fé e os desafios da juventude, presentes na narrativa. Criado por Damon Intrabartolo (música) e Jon Hartmere (letras e livro), “Bare” estreou em Los Angeles no ano 2000, com seu primeiro marco no circuito Off-Broadway em 2004. Desde então, tornou-se uma obra cultuada, para além de um simples musical; Abordando questões com sensibilidade, “Bare” é uma obra que desafia estereótipos, explora o impacto da repressão social e celebra o poder da aceitação.

Para contar essa história, a montagem brasileira vai reunir um elenco diversificado, que promete trazer intensidade e emoção. Entre os primeiros nomes revelados estão Victor Galisteu no papel de Jason, Andy Cruz como Peter, Belle Carceres como Ivy, Davi Fields como Matt, Patrick Salerno como Zack, Gaspar como Lucas, Rodrigo Monteiro como Alan, Manu Gioielli como Nádia, Camille Dutra como Tanya, Caroll Badon como Rory, Larissa Fujinaga como Diane Lee, Sabrina Lima como Kyra, e Malu Coimbra e Enzo Campeão como swings e cover de Ivy e Peter.

A produção marca a estreia da MoCa Produções, de Diego Montez e Gabi Camisotti, em parceria com a Lumus Produções, de Luis Rodrigues. Além de produtor, Montez assume a direção artística, enquanto Camisotti desenvolve as coreografias originais. A direção musical é de Jorge de Godoy, com versões brasileiras assinadas por Rafael Oliveira, já os figurinos e visagismo são de Lu Galvão e a cenografia é de Pugli.

Sobre a história e os personagens

Ambientada no rígido internato católico St. Cecilia, a obra foca em Peter e Jason, dois jovens que vivem um romance secreto. Peter, determinado a viver sua verdade, enfrenta a resistência de Jason, que, como o aluno popular e admirado da escola, teme as consequências de assumir sua sexualidade. Ao mesmo tempo, a narrativa explora as inseguranças de Ivy, cuja confiança aparente esconde sua vulnerabilidade, e os conflitos de Nadia, a irmã de Jason, que lida com exclusão social e autodepreciação.

No Ato I, os estudantes se preparam para encenar “Romeu e Julieta”, o que serve de metáfora para os dilemas emocionais e sociais que enfrentam. Em uma rave, Peter tenta convencer Jason a assumir o relacionamento, mas Jason, pressionado por expectativas externas, recua e se envolve com Ivy. Já no Ato II, os personagens enfrentam as consequências de suas escolhas e a repressão de seus sentimentos, culminando em uma tragédia que impacta a todos e reflete os dilemas de aceitação e identidade.

SERVIÇO:

Local: Marte Hall

Rua Domingos de Morais, 348, – Vila Mariana São Paulo/SP – Telefone: 11 97608-5261

Temporada: de 01 de Abril a 07 de Maio

Sessões: Terças e Quartas às 19h30 (Consulte a agenda semanal no site ou redes sociais)

Valores:

LATERAL – R$ 60,00 (inteira) | R$ 30,00 (meia)

CENTRAL – R$ 80,00 (inteira) | R$ 40,00 (meia)

LATERAL PREMIUM – R$ 100,00 (inteira) | R$ 50,00 (meia)

CENTRAL PREMIUM – R$ 120,00 (inteira) | R$ 60,00 (meia)

LATERAL VIP – R$ 140,00 (inteira) | R$ 70,00 (meia)

CENTRAL VIP – R$ 160,00 (inteira) | R$ 80,00 (meia)

MESA (Cadeira Individual) – R$ 180,00 (inteira) | R$ 90,00 (meia)

Classificação:16 Anos

Duração: 135 minutos (com intervalo)

Canal de Vendas Oficial: Olha o Ingresso – com taxa de serviço

Bilheteria local – sem taxa.

Descontos:

50% DE DESCONTO DESTINADOS A:

FUNCIONÁRIOS E PARCEIROS: 50% de desconto para compras de ingressos. Necessário apresentar documento que comprove o direito ao desconto. Desconto concedido apenas aos valores inteira.

MEIA-ENTRADA: É necessário apresentar documento que comprove o direito ao desconto na entrada do espetáculo. O benefício prevê a reserva para idosos, estudantes, jovens de baixa renda e pessoas com deficiência de pelo menos 40% dos ingressos de meia-entrada por espetáculo. Consulte também: www.documentodoestudante.com.br

Descontos sobre o valor inteiro dos ingressos e não cumulativos.

Mais informações: @bareapopoperabrasil