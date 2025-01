SP 471: região central avança com a criação do Distrito do Centro de SP

Às vésperas de completar um ano desde sua criação, o Distrito Turístico Urbano do Centro (DT do Centro), criado com o objetivo de recuperar o protagonismo e o desenvolvimento da região central, demonstra eficácia na implementação de ações, programas e iniciativas bem-sucedidas.

Desde seu lançamento, em 25 de janeiro do ano passado, as ações são coordenadas por um grupo formado por atores públicos, como o Governo do Estado (por meio das secretarias de Segurança Pública, Projetos Estratégicos e Turismo e Viagens), a Prefeitura de São Paulo (por meio da Casa Civil, do Programa Todos pelo Centro e da Subprefeitura da Sé) e representantes da sociedade civil, incluindo o Theatro Municipal, o CCBB, a B3, a Associação Comercial de São Paulo, o Move Centro, a Associação Pró-Centro, hoteleiros, o sindicato dos guias de turismo e associações representativas da 25 de Março e da Santa Ifigênia.

No eixo de desenvolvimento, projetos como o Eixo SP, o terraço do Edifício Martinelli, a renovação da Galeria Metrópole com novas lojas e designers, retrofits e investimentos em lojas de rua e restaurantes se tornaram realidade. Exemplos notáveis incluem a reabertura do tradicional Café Girondino, com grande adesão de público, e a inauguração de empreendimentos como o Entrecôt do Olivier, na Praça da República.

Na área de segurança, a parceria entre o Estado e o município, especialmente nas ações de segurança pública, com o aumento do efetivo policial e a implementação de um circuito integrado de câmeras (Smart Sampa), maior e mais completo sistema inteligente de monitoramento do Brasil, trouxe de volta a sensação de segurança ao centro de São Paulo. O sistema foi lançado em julho de 2024, sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Segurança Urbana (SMSU) e ajudou na prisão de criminosos, impediu invasão à equipamentos públicos, entre outros. Com o auxílio das câmeras de reconhecimento facial, 30 pessoas que estavam desaparecidas foram localizadas.

No eixo de hospedagem, foi criada uma comissão de hotelaria para desenvolver ações de incentivo, como transfer gratuito para centros de eventos e feiras na capital. Isso resultou em um aumento na taxa de ocupação dos hotéis do centro. A iniciativa foi avaliada como positiva por 95% dos participantes entrevistados, com 78% afirmando que a oferta de transporte até o Centro de Convenções seria um estímulo para escolherem se hospedar na região central.

Para o secretário de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, Roberto de Lucena, “a região central de São Paulo vive um processo consistente de revitalização, o que se deve, principalmente, à sinergia com o município e parceiros que atuam na região”.

Investimentos para o Centro de SP

A parceria público-privada e a colaboração com representantes da sociedade civil têm atraído investimentos para a região central. Em dezembro, a Setur-SP sediou um encontro do Conselho Gestor do Distrito Turístico Urbano do Centro de São Paulo, com a presença do vice-governador Felicio Ramuth, do secretário de Projetos Estratégicos Guilherme Afif Domingos, do secretário municipal de Turismo Rui Alves, empreendedores e convidados.

Durante o encontro, o Centro de Inteligência da Economia do Turismo (CIET) apresentou um mapeamento com 203 novos empreendimentos e 109 projetos de expansão nas áreas da Sé e da República, representando investimentos privados de R$ 1,7 bilhão. A previsão do CIET é que, nos próximos três anos, os lançamentos imobiliários e retrofits adicionem R$ 5 bilhões à economia da região.

Outro destaque foi o anúncio de uma chamada pública da Prefeitura para a elaboração de projetos como a implantação do VLT (Veículo Leve sobre Trilhos), a regulamentação da Lei do Triângulo e Quadrilátero com incentivos fiscais (isenção de IPTU e redução de ISS) e a promoção de eventos no centro da cidade. A parceria com o Governo do Estado, envolvendo a Guarda Municipal e a Polícia Militar, resultou na instalação de um circuito de câmeras de monitoramento 24 horas na região central.

Distrito Turístico Urbano do Centro

A criação do Distrito Turístico Urbano do Centro, em 25 de janeiro de 2024, faz parte de um conjunto de iniciativas em parceria com o governo do estado e município de São Paulo para requalificar a área central da cidade. O distrito, uma área territorial demarcada, é projetado para atrair investimentos públicos e privados, oferecendo benefícios econômicos, fiscais e de crédito para aumentar o fluxo de turistas.

O modelo busca criar um território seguro e sustentável, com corredores turísticos, fachadas ativas, novas habitações e postos de trabalho, beneficiando tanto a população local quanto os visitantes. Sua criação fortalece empreendimentos existentes e incentiva novos negócios.

O perímetro inicial do Distrito Turístico do Centro inclui mais de 50 atrativos turísticos, 60 estabelecimentos gastronômicos, 76 meios de hospedagem e mais de uma centena de opções de compra e entretenimento. Entre os destaques estão o famoso Triângulo Histórico de São Paulo, incluindo o Largo São Bento e o Pateo do Colégio, ruas comerciais temáticas como a 25 de Março, São João, Ipiranga, General Osório, Santa Ifigênia e São Caetano, além de equipamentos tombados como o Mercado Municipal e o Vale do Anhangabaú.