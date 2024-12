Shoppings de São Paulo adotam horários especiais para compras de Natal e final de ano

Os shoppings da Ancar Ivanhoe localizados em toda a região do estado de São Paulo estão com horários especiais para as compras de Natal e funcionamento durante o final de ano.

Abaixo, seguem os horários dos centros comerciais da região de São Paulo, ABC e Campinas: Shopping Metrô Itaquera, Shopping Pátio Paulista, Golden Square Shopping e Shopping Parque das Bandeiras.

Shopping Metrô Itaquera

Dias 20, 21, 22 e 23/12 (Sexta, Sábado, Domingo e Segunda)

Das 10h às 00h

Dia 24/12 (Terça)

Das 10h às 18h – Facultativo das 9h às 10h



Dia 25/12 (Quarta)

Facultativo das 14h às 20h



Dia 31/12 (Terça)

Das 10 às 18h

Dia 01/01 (Quarta)

Facultativo das 14h às 20h

Golden Square Shopping

13 a 23 de dezembro das 10h às 23h (segunda a sábado)

22 de dezembro das 10h às 22h (domingos)

24 de dezembro das 10h às 18h (terça)

25 de dezembro – facultativo (quarta)

31 de dezembro das 10h às 16h (terça)

01 de janeiro – facultativo (quarta)

Shopping Parque das Bandeiras

Dias 16 a 21/12



Das 10h às 23h

Dia 22/12

Das 10h às 22h

Dia 23/12

Das 10h às 00h

Dia 24/12 (Terça)

Das 09h às 18h



Dia 25/12 (Quarta)

Facultativo das 14h às 20h



Dia 31/12 (Terça)

Das 10 às 15h

Dia 01/01 (Quarta)

Facultativo

Shopping Pátio Paulista

Dias 18 a 23/12

Das 10h às 23h (Lojas e Quiosques) e das 11h às 23h (Alimentação)

Dia 24/12 (terça-feira)

Das 10h às 18h

Dia 25/12 Facultativo

Dias 26/12 a 28/12

Das 10h às 22h (Lojas e Quiosques) e das 11h às 23h (Alimentação)

Dia 29/12

Das 14h até as 20h (Lojas e Quiosques) e das 11h às 23h (Alimentação)

Dia 30/12

Das 10h às 22h (Lojas e Quiosques) e das 11h às 23h (Alimentação)

Dia 31 de dezembro (véspera de Ano Novo): o shopping estará aberto das 10h às 16h.

Dia 1º de janeiro: ponto facultativo.